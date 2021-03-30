世界衞生組織在香港時間周二晚上，正式公佈專家小組撰寫的武漢肺炎溯源報告，一如所料指病毒很可能由蝙蝠經其他動物傳到人體，而病毒源自實驗室的機會則極低。不過世衞總幹事譚德塞在簡報會上批評，中國未有提供足夠數據，更促請「更深入探索」（delve deeper into）武肺病毒源於實驗室洩漏的理論，表明專家小組的評估不全面。

譚德塞表示，專家小組此前在中國調查時，在取得原始數據上遇到困難，期望未來與中國合作調查時，可獲得更合時和全面的數據，他同意專家小組所指，未來應繼續調查野味市場，但認為專家小組對實驗室洩漏的評估不全面，形容需要更多調查，他已準備邀請更多專家作進一步行動。

武肺爆發至今，世衞屢次被指對中國軟弱，由起初低估疫情到後來對病毒來源的說法都深受中國影響。不過報告同樣對中國官媒及官員提出的「冷凍食品起源論」潑冷水，指這可能性非常低，甚至直指有人提出病毒2019年12月經冷凍食品輸入中國的說法不尋常，稱當時根本沒有任何地方偵測到武肺病毒，亦沒證據顯示冷凍食物在病毒傳播中有任何角色。

專家被指淪大外宣工具

世衞專家小組今年1月才獲准進入武漢調查武肺起源，但一切證據已被毀滅，中國其間亦不斷炫耀抗疫成果，被指利用世衞作其大外宣工具，今次世衞專家小組報告的資料來源也是來自中國。人權觀察組織總監羅斯（Kenneth Roth）批評，世衞未有斥責中國在疫情初期隱瞞病毒人傳人，強調不應順從中國隱瞞疫情的行為，而是要公正調查。

美國前總統特朗普多次批評世衞淪為中國附庸，在疫情初期掩飾病毒大爆發，儘管美國政府換屆後，總統拜登宣佈會重返世衞，但美國駐日內瓦聯合國使團臨時代辦卡沙爾（Mark Cassayre）表明，華府不滿中國拖延專家小組赴華，亦質疑專家能否透明和不受阻礙地調查。不過法新社指出，世衞一切調查都要取得被調查方同意才可繼續，故世衞有需要保持平衡。

法新社/路透社/世界衞生組織網站

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