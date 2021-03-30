中國頻頻借疫苗發展外交，擴大國際影響力。中國國藥集團（Sinopharm）周一與阿聯酋企業Group 42達成協議，今年稍後在首都阿布扎比（Abu Dhabi）設廠生產武漢肺炎疫苗。路透社形容，中國可藉此計劃擴展在中東的外交影響力，阿聯酋則可推動經濟多元發展。

中國外交部長王毅近日正訪問阿聯酋，雙方其間達成疫苗合作生產協議。新廠房由國藥集團旗下的中國生物技術與Group 42合作成立，將設於阿布扎比哈里法工廠區（Khalifa Industrial Zone），設有3條灌裝線及5條自動化包裝線，目標是每年生產2億劑疫苗，聲明未有註明新廠房何時開始投產。

在阿聯酋生產的疫苗將命名為「Hayat-Vax」，技術與國藥旗下北京生物製品研究所生產的滅活疫苗相同。在廠房落成前的過渡階段，疫苗會於拉斯海瑪（Ras al-Khaimah）酋長國臨時生產，每月生產200萬劑。

阿布扎比扎耶德大學（Zayed University）政治系助理教授富爾頓（Jonathan Fulton）指出，阿聯酋與中國合作生產疫苗，明確顯示阿聯酋是中國在中東最信任的夥伴，中國亦期望藉阿聯酋，拓展與其他海灣國家的關係。

國藥武肺疫苗去年7月起在阿聯酋進行第三期臨床測試，去年9月獲批准供醫護人員緊急使用，到去年12月阿聯酋衞生部宣佈正式註冊該疫苗，自此開始大規模接種。阿聯酋當局表示，根據第三期試驗的分析數據，國藥疫苗有效率是86%，對預防中度至重症病情效率達100%。

路透社/法新社

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