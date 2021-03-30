中國全國人大常委會周二全票通過修改香港選舉制度的詳細方案，大幅收緊立法會選舉候選人審查資格，以及大幅減少直選議席。歐美多地政界人物批評北京的舉動扼殺香港民主，形容是「民主的終結」。英國廣播公司（BBC）在網站頭版位置報道消息，指中國把立法會限於「愛國者」參選，形容所有反對中國共產黨的人都從官方的政治體制被消除。

關注香港問題的英國組織香港觀察（Hong Kong Watch）批評，在新選舉制度中立法會只有不足1/4議席屬直選，且所有參選人都要接受審查，這清晰表明香港民主的夢想已經終結。

香港觀察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）指人大常委會只是橡皮圖章，對其一致通過更改香港選舉制度不感意外，批評北京做法瓦解香港民主，又形容今後的立法會選舉將變成假投票（sham vote）。

香港觀察成員、保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）指，人大常委會決定再一次公然嚴重違反《中英聯合聲明》，促請外相藍韜文回應，並採取實質行動。

施志安：立法會排除所有民主派

日前被中國制裁的英國保守黨前黨魁兼現任下議員施志安（Iain Duncan Smith）表示，北京削減香港立法會直選議席，並把所有民主派排除於議會之外，將意味香港民主消失，強調英國必須支持香港，制裁那些破壞香港民主的人。

英國自由民主黨形容香港選舉制度遭徹底改造，顯然違反《中英聯合聲明》，批評英國未有盡其責任守護香港制度和人權，令一切紅線被越過。該黨外交事務發言人、國會下議員莫蘭（Layla Moran）指，英國政府必須以堅定的行動回應，促請英國擴大英國國民（海外）（BNO）簽證至涵蓋所有需要赴英的人士。

德議員斥民主終結 促歐盟聯合回應

德國國會第二大在野黨自由民主黨黨魁林德納（Christian Lindner）指，香港選舉制度修改後，中國將可左右立法會選舉候選人，形容是民主終結，促請歐盟各國外交官員聯合回應，強調民主不能倒退。

歐洲議會德國籍議員埃格魯（Engin Eroglu）指，他對北京的舉動不感意外，但仍然對此憤怒，強調不能視若無睹，而是要制裁香港行政長官林鄭月娥及其他破壞香港民主的人，以支持香港。

美國佛羅里達州共和黨聯邦眾議員薩拉扎爾（María Elvira Salazar）批評，北京殘酷的共產政權再一次侵犯熱愛自由的香港人。

英國廣播公司/Twitter

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