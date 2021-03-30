中國上周以涉疆議題為由，宣佈制裁英國4個實體和9名人士，凍結各人在華資產並禁止他們入境，部分被制裁者已研究中國多年。全球400多名學者周一在英國《泰晤士報》發表公開信，批評中國對學術自由的侵犯嚴重升溫，強調學術自由是大學的核心價值。

參與聯署的學者來自英國、美國、法國、德國、意大利、澳洲、南韓等地逾100間大學，當中不乏牛津大學、劍橋大學、哈佛大學等知名院校。公開信標題為《自由的威脅》（Freedom threat），主要回應紐卡斯爾大學教授、新疆問題專家芬利（Joanne Smith Finley）被中方制裁，芬利致力研究維吾爾人及其他突厥穆斯林在中國的待遇，已研究中國超過30年，是被中國制裁的9人中唯一一名學者。

批北京圖迫英國學界自我審查

公開信指，北京制裁芬利之舉前所未見，威脅大學學術自由的核心價值，而北京政府這樣做或出於三個原因，第一是試圖藉此令境外的批評者噤聲；第二是誤解英國大學，以為英國學院也是政府的喉舌，但事實是英國大學院校自主，只會追求真相；第三是向英國學界表明，如要與中國大學進行學術交流，便須進行自我審查，否則合作難度會很高。

聯署者批評北京的舉動是嚴重升級，聯署人作為資深學者，會團結一致支持芬利，堅守學術自由，促請英國政府及所有英國大學亦跟隨。

參與草擬公開信的埃克塞特大學（University of Exeter）政治系教授、國際關係專家希瑟肖（John Heathershaw）指出，中共的制裁行動令芬利過往「重要的工作得以獲宣傳」。紐卡斯爾大學地治地理學系教授梅戈蘭（Nick Megoran）表示，公開信代表着對中國壓迫的「堅定反擊」。

芬利在1995年至2018年期間多次到新疆考察，去年11月在《種族滅絕研究》雜誌發表論文，指新疆是自二戰以來，最大型強行監禁少數種族宗教群體的地區，有100萬名維吾爾人被迫在拘留營或高度安全的監獄，進行思想改造及強制勞動。

英國《泰晤士報》

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