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俄名媛專訪連環強姦犯捱轟 任對方表明想「再照顧」受害人後再跟進討論性喜好

36分鐘前
索布恰克（Ksenia Sobchak） 專訪 莫霍夫（Viktor Mokhov ）捱轟。（互聯網）

俄羅斯名媛索布恰克（Ksenia Sobchak）在YouTube頻道上載她專訪一名曾非法禁錮、性侵及虐打兩名少女的罪犯莫霍夫（Viktor Mokhov），內容引起不安，包括他公開表示希望「再次照顧」受害人，如同暗示對受害者再下手。網民紛紛抨擊，其中一名受害人馬丁諾瓦（Ekaterina Martynova）考慮循法律途徑追究其發言。

索布恰克是聖彼得堡前市長的女兒，早年參加電視台真人騷成名，外界指她是總統普京「契女」，因為其父與普京認識多年。她上周一於YouTube上載訪問已出獄的70歲莫霍夫的片段，莫霍夫2005年被判綁架及強姦罪成入獄17年，他當年曾將2名少女禁錮在地牢4年，虐打、性侵她們，又迫她們捱餓及用催淚彈傷害，其中一人曾懷孕三次，其中兩次發生在被禁錮期間。兩名受害人2004年重獲自由。

莫霍夫在專訪中指受害人薩莫希納（Elena Samokhina）被禁錮期間懷孕，之後卻沒再懷孕，他感到應該「再次照顧她」，暗示可再讓她懷孕，另外他又表示希望再見馬丁諾瓦。但片中主持索布恰克沒有反駁莫霍夫，反而與他討論性喜好。

片段引起網民反感，部份人認為有如再次威脅受害人人身安全。曾在索布恰克頻道賣廣告的武肺檢測公司「Avivir」表示會抽起廣告，馬丁諾瓦透過電視台「Dozhd TV」回應指，有意循刑事途徑追究莫霍夫在專訪中的發言。

然而索布恰克在Instagram回應指︰「作為記者，我們有權利在善與惡的邊界探索，如果你不進入該領域，你不可能明白惡的本質。」她又聲稱指片段會引人犯罪的言論是「令我受寵若驚，實在是太高估我」。

俄聯邦偵查委員會下令對言論調查

俄羅斯聯邦偵查委員會主席巴斯特里金（Alexander Bastrykin）指，已下令對莫霍夫的言論展開調查，聲明指「有記者或社運人士喚起執法部門關注，一名男子可能準備犯下新罪行」。

「安全互聯網聯盟」（Safe Internet League）主席米祖利納（Ekaterina Mizulina）表示，已收到很多人舉報該專訪散播危險內容，YouTube已回應投訴，對該片段加設年齡限制警告。

索布恰克的言行一向惹人關注，她曾參加2018年總統大選，又曾因懷孕期間練習倒立的瑜伽而引起風波

美國有線新聞網絡

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Ksenia SobchakViktor MokhovYoutube網紅
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