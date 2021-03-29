緬甸軍政府發動政變後曾向泰國取經，冀除了單以武力掌權外，亦能爭取國際認可。但分析指，兩國本身差距大，加上處理示威者手法相異，難獲同樣結果。

國防軍總司令敏昂萊曾在政變後致電泰國總理巴育，請求他協助支持「緬甸民主進程」。他確實有參考泰國的做法，包括招攬外長溫納貌倫等受敬重的政治人物入閣。巴育在2014年政變後，曾任命數名德高望重的平民為技術官僚，以籌組過渡政府。雖然有部份國家譴責巴育發動政變，美國亦暫停對泰國的安全援助，但制裁較為輕微，國際普遍亦認可過渡政府。

緬軍大開殺戒惹多國反感

不過，即使緬甸複製泰國的部份做法，亦未能獲得國際支持，美國、歐盟等更向軍政府發動制裁。

首先，對於美國及歐盟而言，緬甸的地緣戰略重要性顯然較泰國低，國家經濟差距亦甚大。即使泰國政府以嚴厲的控罪提告去年的示威者、巴育更度身訂做有利自己的選舉制度，美國亦不願施壓更多。拜登政府上任後更加強與泰國的聯繫，屬其外交政策的重心之一。對比緬甸，就算聘請富有經驗的以色列前軍事情報官員本梅納什作說客，但仍未能說服美國承認軍政府。

其次，緬甸鎮壓示威者的手法令人髮指，惹多國抨擊。即使泰國在政變後曾拘留社運領袖及記者、禁止集會等，但沒有如緬甸般大開殺戒，令逾400名示威者喪命。軍政府處理示威者的手法，亦令當地多名政治人物拒絕入閣。

第三，緬甸民間發起的不合作運動席捲全國，比泰國規模大，畫面更能打動國際社會。當地不乏警員、消防員等多個重要工種的人士辭職，表達對軍政府的不滿。泰國示威者亦聲援緬甸民眾，以「奶茶聯盟」為號召發起集會。

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