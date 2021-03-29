緬甸上周末逾百人被軍方殺死，示威者形容他們為「殞落之星」，當中有獨力養活全家的40歲父親、武肺期間作義務醫護的18歲青年等。

18歲武肺義務醫護被擊斃

身為四子女之父的埃哥一家居住曼德勒，40歲的他以賣椰子零食和米粒飲料維生，他同為糾察義工。他上周末被軍方擊中，再被拖至一堆正燃燒的輪胎上，活活燒死。鄰居指他遇害時大喊：「救我，媽媽！」親屬形容他的逝世是「極大的損失」，並指：「他是唯一養活全家的人。」

18歲的金斐翁亦是死者之一。他效力當地五人足球隊Lin Latt，擔當門將角色。在武肺肆虐期間，他自願到醫護中心幫忙。親屬指他被軍方擊斃當刻，是站在示威者中的前線。他母親在靈柩旁哭訴：「我只有他這個兒子......讓我去死吧，這就能與兒子在一起。」

死者包括11歲的女童埃密杜，民眾於靈柩旁放置不少玩具、鮮花及一幅吉蒂貓的畫像。當地傳媒指，她是軍方鎮壓東南部城市毛淡棉的示威時，慘遭擊斃。14歲的班埃漂同被軍方擊斃，她母親指：「我看到女兒倒下，起初以為她只是滑倒了，然後看到血液從她的胸口噴出來。」

而在最大城市仰光，19歲的蒂山旺披被軍方子彈擊中臉部致死，遇害時站在示威防守線。他父母告訴親友不要為他的死而哭，並說：「我的兒子是烈士」。

英國廣播公司