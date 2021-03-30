英國牛津/阿斯利康武漢肺炎疫苗因血栓風險，各國對其規管一改再改，德國主要城市柏林及慕尼黑周二宣佈，暫停60歲以下人士接種阿斯利康武肺疫苗。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）其後與州官員召開會議，《奧格斯堡日報》引述消息指，聯邦政府將跟隨柏林等地，改為只建議60歲以上人士使用阿斯利康疫苗。

負責德國疫苗監管工作的保羅埃利希研究所（PEI）近日發表新報告，列出近期31宗注射阿斯利康疫苗後血栓的個案，絕大部分是年齡介乎20至63歲的女性，當中9人死亡。德國至今為國民注射約270萬劑阿斯利康疫苗。

柏林州衞生官員指，暫停為非長者接種阿斯利康疫苗屬預防性質，柏林至今亦未錄得注射疫苗後出現嚴重副作用的個案。慕尼黑市政府發言人指，在疫苗副作用問題解決前，會繼續阿斯利康禁令。

其他國家對阿斯利康的規管亦有極大差別，其中西班牙表示仍在審視阿斯利康疫苗對長者的作用，暫不會安排66歲或以上人士接種。另外，加拿大則在周一宣佈，暫停為55歲以下人士注射阿斯利康疫苗。

美聯社/路透社/德新社

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