傳媒周一引述消息人士報道，加拿大一個向政府提供疫苗接種意見的科學委員會，將出於安全理由，建議暫停為55以下人士注射阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。

曼尼托巴省（Manitoba）、魁北克省、愛德華太子島已經宣佈暫停為55以下人士注射阿斯利康，擔心疫苗可能與罕見血栓有關。

曼尼托巴疫苗計劃專責小組成員雷默（Joss Reimer）表示，雖然研究顯示，在歐洲與阿斯利康有關的血栓風險整體沒有增加，但歐洲卻有年輕女性出現罕有但嚴重的副作用。雷默說，每10萬約1人出現罕有血栓，而注射阿斯利康的人每100萬個可能有1個出現該副作用，而該副作用會在打疫苗後4至20日出現，有中風或心臟病發徵狀。

安大略省長福特（Doug Ford）表示，聯邦官員周日已告訴安省政府會發出有關阿斯利康的勸喻，暗示會跟隨，說「寧願稍等也不想擲骰」。

加拿大衞生部發表聲明，加拿大迄今沒有收到血栓個案報告，但通過與國際的持續合作，加拿大衞生部得知歐洲出現更多的血栓個案報告。

加拿大衞生部將增加阿斯利康疫苗批准使用的條件，包括要求生產者就不同年齡和性別接種疫苗後的風險進行詳盡評估。

加拿大全國免疫諮詢委員會（NACI）本月早前呼籲只向18至64歲人士注射阿斯利康，其後修訂建議，也批准65歲及以上人士接種。

加拿大將接收美國多出的150萬劑阿斯利康疫苗，另外訂購2,000萬劑，又訂了200萬劑印度版阿斯利康疫苗。

早前歐洲有多人接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓報告，德國、法國等十多個歐洲國家一度停打該款疫苗，歐洲藥品管理局（EMA）本月中旬公佈，疫苗與增加血栓風險無關，多國才有條件復打，例如法國只限55以上人士接種，西班牙則只准65以下人士接種。

法新社／路透社／美聯社

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