（北美通訊）武漢肺炎疫情嚴重打擊美國旅遊業，洛杉磯政府豪花公帑，包下酒店供露宿者入住，以防疫情蔓延。雖然計劃惹來爭議，但有華人酒店東主向《蘋果》表示，出租酒店給政府實屬無奈之舉，「各行各業大家都很困難，你現在怎樣活下去才是重點」。

洛杉磯特約記者：張紫茵

「現在活不下去了，三年後可能不是業主了，因為你不做這個（露宿者）生意，銀行沒收了換人...…各行各業大家都很困難，你現在怎樣活下去才是重點。」台裔江先生（Dave Chiang）是洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）林肯豪華大酒店（Lincoln Plaza Hotel）股東，同時協助管理小台北客棧（Garvey Inn），去年3月疫情爆發後，先後把兩間酒店出租予洛杉磯縣政府，參加「露宿者安置計劃」（Project Roomkey）。

江先生表示，起初縣政府接觸他們、希望租用酒店時，已感到很難接受，因為他在2018年接手林肯酒店後，花了幾百萬元（美元、下同）把整座酒店翻新，「去年初才剛裝修好，有些房間更是全新的，有的房間還未住過，結果第一批房客是露宿者，感覺很難接受。」

但疫情爆發後，酒店生意盡失，最差時候更試過停業。眼見虧損連連，加上每月要向銀行償還貸款，以及地稅和保險等固定開支高達10萬元，江先生決定先租出一間規模較小、只有50個房間的小台北客棧予政府，簽下三個月短期合約。當時，對方向他保證住客主要是年老﹑容易受感染的人，入住前會先作健康檢查確保沒有染疫，當局會派出保安、醫生團隊等駐守，最重要一點是，計劃完結時會協助還原酒店。

江先生透露，向政府出租的房間，房價跟旅行社訂房差不多，折扣後為每晚85元，視乎入住率逐間收費，但政府人員安排露宿者入住的速度緩慢，參加計劃後第一個月酒店仍然蝕錢，但好處每三日才清理房間一次，也不用提供早餐，由當局負責住客一日三餐。由於營運成本較低，酒店員工亦減少了三分一。

「一天三餐由縣政府送，每日早上8時﹑12時﹑6點送到房間﹐還有水跟零食，並幫他們（住客）測體溫。我有時講笑，我對我媽都沒這麼好。有多少人會每天送三餐﹐還幫媽媽量溫度？我媽媽也笑說要來住幾天，在家還沒有人理她。每隔一陣還有南加大醫生上門檢查，待遇很好。」江先生表示，當初政府人員驗收酒店時，檢查得鉅細無遺，插頭是否通電﹑熱水是否夠熱也要細看，「在酒店從早到晚有人服侍，又可以出外放風，專業團隊照顧身體及心靈健康需要，像渡假般舒服。」

租出小台北客棧後，江先生認為政府管理尚算井井有條，於去年4月把林肯酒店共140個房間一併出租。他的決定一度引起周邊居民反對及抗議，江先生心情也七上八落，擔心酒店住客影響附近居民；但另一方面，酒店停業的話，每月便要虧蝕損10萬元，「這樣賠錢下去，不知道能撐多久。」

江先生指，即使住客生活無憂，但還是出現了不少意外，令他哭笑不得。他指，露宿者搬入酒店前要接受檢查，確保沒有帶上毒品、武器等，但有時他們外出後，會偷偷把違禁品帶回來，屢勸不改就要被趕走。有住客試過在浴室內私自安裝洗衣機，但駁線出錯而漏水；也有住客半夜拉火警鐘，整間酒店鐘聲大響，消防員到達後才發現虛驚一場。房間內電視被破壞﹑浴室馬桶莫名奇妙被襪子堵塞，這些情況更是屢見不鮮。

記者跟着江先生走入幾間露宿者剛搬走的房間觀察，看到地上及櫃子有奇怪污跡﹑椅子被刮花，牆上也有被煙熏的痕跡等。江先生嘆道，住客全部撤走後，酒店要關門兩個月重新裝修；又透露在接待「貴客」前，他已經把房間內新添置的梳化﹑電視﹑桌椅﹑枱燈等收到宴會廳﹐希望降低損失；留給客人的床品只剩一個枕頭、新置毯子和毛巾，讓住客離開時順便帶走。

小台北客棧與政府的合約只維持半年便結束，已經重新營業，記者到現場查探過，房間都已還原翻新，整潔地供旅客入住；林肯酒店合約原本今年4月到期，已撤出三分一住客，但政府投入了新資金，江先生料合約會延至7月，「很多破壞已經造成，反正也是要大維修，即使計劃再延期，也沒甚麼問題」，他續指，出租酒店給政府只是權宜之計，無意把酒店售出，變成永久露宿者安置中心。

江先生坦言，他們作為中小型旅館沒有大財團支撐，背着幾百、甚至幾千萬元銀行貸款，如果不跟政府簽約，一年便可能蝕過百萬元。至於讓露宿者入住後，會否擔心影響日後聲譽，他坦言很難想得長遠，「很多酒店因疫情改為防疫旅館，裝修得漂漂亮亮後，幾年後人們也不會記得酒店被露宿者住過，只介意房價是否便宜包早餐」。他補充，即使真的影響生意，但如果償還不到銀行貸款，物業被收回，酒店也離不開結業，「假設三年以後，你繳不出房貸，酒店生意被銀行收了。你擔心三年以後的事幹嘛？」

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