美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）面臨越來越多女士的性騷擾指控，有第9名女性周一現身，披露自己曾經遭到科莫強吻，更有相為證。她現時正計劃聯繫紐約州總檢察長辦公室協助調查。

現年55歲的維爾（Sherry Vill）是第9名指控科莫的女性，她憶述2017年在自己家門前被科莫用手抓著臉，強吻她的雙頰，當時科莫還說她很漂亮，形容對方舉動是「具侵略性和帶有性意味」。由於她一手正跟科莫握著手，另一隻手抱著小狗，令她無法阻止對方強吻。

她坦言：「我知道帶有性含意和沒有性的動作分別，我從未試過像科莫來我家那天如此不自在，他的舉動太含有性意味，非常不適當，對我和我的家人也極不尊重。」

聞悉其他受害者後 決定也挺身而出

維爾的女兒還把當時的照片放上Facebook，還加上「州長親吻我媽媽」的字句。從相片可見，科莫的確一手抓住維爾的臉頰吻向她。其代表律師艾瑞德（Gloria Allred）透露，當時科莫到訪紐約州希臘鎮（Greece），巡視當年水災帶來的損害，並強調維爾當時已結婚。

維爾表示，她聞悉另外8名女子指證科莫後，也決定挺身而出。維爾將會聯絡紐約州總檢察長辦公室，告知對方願意協助調查。艾瑞德說：「她多年來一直想告發科莫對她的所作所為，但她的一些家人勸她不要申訴，因為他們想保護她，擔心她一旦公諸於世，州長會用他的權力向她和其家人報復。」

科莫律師︰州長用擁抱和親吻安慰民眾

科莫代表律師格立文（Rita Glavin）發聲明指，科莫在危機期間經常用擁抱和親吻安慰紐約民眾，過去40年來對男性抑或女性都會這樣做。維爾稱她後來收到科莫的簽名信，格立文表示有30多人曾收到，州長辦公室在活動後有作出跟進是很常見的。

美國霍士新聞／英國《每日郵報》

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