台灣長榮海運巨型貨輪「長賜號」擱淺多天後，終從蘇彝士運河脫困。世界各地持續關注這宗影響全球航運的事件，住在附近居民坦言從未看過這麼大的船擱淺，亦有人對塞船影響生計大感不滿。

雖然蘇彝士運河歷史上經歷過數次停航，但很多人未曾遇過如此長時間的擱淺，49歲貨車司機哈桑（Hassan）稱記不起以往有嚴重事故，「最多是兩天左右」。他還憶述2004年一次巨大沙塵暴，也沒有一艘船卡在運河，「那時候沒有見過這麼大的船」。

當地村民閒時也會沿運河散步吹風，55歲商人卡米爾（Mohammed Kamil）表示：「我們都愛運河。」

運河屬地區命脈 當局一度禁居民受訪

跟世界各地一樣，擱淺事件一樣成為當地熱話，互聯網世界有很多是取笑事件，但對當地人來說是切身的生計問題。附近村落阿布阿雷夫（Abu Aref）咖啡店老闆艾哈邁德（Essam Mohammed Ahmed）直言：「這是有史以來第一次，停止了整條運河運作及收益，影響我們生計，我從未想像過。」

當局周日在長賜號仍擱淺時，曾指示居民別與外國人交談，同時警告他們不要靠近船隻。哈桑的親戚哈姆迪（Hamdi）不敢透露自己全名，他說：「你不能前往那艘船，你甚至不能在家看它。」

運河管理局和埃及政府會將部份收入投資到該地區的醫院及學校，艾哈邁德擔心指：「六天以來沒有一分一毫存入埃及的錢箱。」運魚的卡米爾亦透露，有一些為駛經運河船隻提供食物和洗衣服務的友人，生計已大大受影響。

盼吸取教訓擴闊運河

埃及總統塞西於2015年花費80億美元（約624億港元）擴闊運河其中一部份，但沒有包括今次「長賜號」擱淺的一段，艾哈邁德認為政府應就今次危機吸取教訓，「他們應該擴闊運河」。

受到武漢肺炎疫情影響，依靠旅遊業的埃及已深受打擊，今次事件無疑再為經濟帶來陰霾，穆斯塔法（Osman Sayed Mustafa）直言：「當我看到那艘船，我看見國家經濟的流失。每天我都祈求盡快解決，令運河暢通無阻。」

美國《華盛頓郵報》

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