（北美通訊）美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年5月被警員跪頸致死，引發全美騷亂。涉案前警員喬文（Derek Chauvin）被控三級謀殺罪名，案件於周一開審，喬文否認控罪。案件特別檢察官助理布萊克韋爾（Jerry Blackwell）陳詞時表示，喬文的使用過度武力令到弗洛伊德死亡的行為，是「背叛了他的警察徽章（betray this badge）」。

布萊克韋爾表示，當弗洛伊德陷入困境時，喬文沒有幫助他，更阻止其他人幫助他。布萊克韋爾播放一條弗洛伊德被捕過程的影片中可見，他在街上被制服時，旁觀者要求警員檢查他的脈膊，但警員拒絕，「你應該從影片中見到，這是一宗謀殺案。」

喬文的律師尼爾森（Eric Nelson）要求陪審團只審視與案件有關證據，才作出決定，不要受外界、政治或社會因素影響，而證據遠遠超過影片的9分29秒。他續指，當時弗洛伊德在醉酒情況下進入便利店，企圖使用一張20美元假鈔買煙，當時，店員曾兩次叫他付錢或放回香煙，否則報警。

尼爾森又表示，警方有證據證明，到達現場時弗洛伊德曾服食冰毒及芬太尼，將會提出證據，證明他的死因是服毒及心臟問題。另外，弗洛伊德一直拒捕，被警員制服到地下時仍然掙扎反抗。尼爾森指，喬文只是做了過去19年警員生涯中該做的事。

《華爾街日報》預計，審訊期間會各方會提出與醫學證據不符的證據。因為醫學檢驗官早前裁定，弗洛伊德的死因是謀殺，因執法人員按壓﹑束縛和壓迫頸部，使心肺驟停而死亡；但驗屍官持不同看法，指出弗洛伊德的死因是心臟病及身體內含有毒品。

審訊開始前，弗洛伊德家人與律師在法庭外舉行記者會，他們跪在地上並維持了8分46秒，相信是喬文跪在弗洛伊德頸上的時間。弗洛伊德弟弟表示，如果政府希望他們相信法律，這就是展示法律是公平的最好時刻。

喬文是首位因弗洛伊德案件而遭檢控上庭的警員，另外三位涉案警員亦被控告二級謀殺罪，預計8月份開始審理，各人皆透過律師表明不認罪。

明尼蘇達州亨內平縣（Hennepin County）政府對於審訊嚴陣以待，在法庭外設鐵馬及軍隊戒備，以防爆發騷亂。明尼阿波利斯（Minneapolis）市政府早前與弗洛伊德家人達成和解，賠償2,700萬美元（約2.1億港元），成為美國史上涉及死亡的民權事件中最大和解金額。

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