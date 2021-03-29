緬甸軍政府在剛過去周末的建軍節，血腥鎮壓反政變示威者，殺死逾百人，但無損民眾上街反政變的決心。昨日再有數千人上街，再有五人被軍警射殺；示威者呼籲少數族裔部隊支援他們。

再增五死 幼童受傷

當地傳媒引述目擊者指，軍警先在仰光一個社區開放，導致一名男子死亡，多人受傷，包括一名幼童。有目擊者說：「他（死者）是頭部中槍。軍警連紅十字會人員都不放過。」緬甸紅十字會回應正核實有關報道。

之後，仰光另一社區又有兩人被軍警槍殺。一名居民指，「約15名軍人來到，向四面八方開槍」，又以手榴彈清理示威者架設的路障。曼德勒市兩人被槍殺。中部勃固、敏拉和欽烏鎮、南部毛淡棉，及東部代莫索都有零星小規模示威。政治犯援助協會（AAPP）統計，自上月初軍事政變以來，至少464名平民被殺。

此外，緬甸軍方向克倫邦由少數族裔武裝組織控制的村莊發動空襲，約3,000人已逃到鄰國泰國，泰國當局預料有更多克倫族難民湧入，昨驅逐約2,000人回緬甸。主要示威團體之「民族大罷工委員會」在社交網站發公開信，呼籲少數族裔部隊協助挺身對抗軍方的人，認為種族武裝組織有必要集體保護人民。隨着兒童傷亡人數增加，克倫邦東部一個鎮有60名兒童在母親陪同下辦遊行。

美國總統拜登譴責緬甸軍政府殘酷鎮壓平民令人髮指，暫停所有跟緬甸的貿易協議。

法新社/路透社