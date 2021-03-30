多次揭發貪案的馬耳他著名調查記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia），在四年前遭人買兇謀殺，死於汽車炸彈。路透社及多名歐洲記者接手加利齊亞的生前調查，發現中國國營的上海電力（Shanghai Electric Power）以3.8億歐元（約31億港元）入股馬耳他國營電力公司的背後，懷疑有人透過在港註冊空殼公司，向馬耳他談判官員所擁有的巴拿馬註冊公司支付200萬美元（約1,554萬港元）巨款。

路透社、《馬耳他時報》、《南德意志報》和「有組織罪案及貪污案報導項目」（OCCRP）發表聯合偵查的報道，經過對香港公司查冊和親自到華東採訪後，發現馬耳他貪腐案牽涉中國一帶一路投資項目。報道指，核心人物是國際諮詢公司埃森哲（Accenture）的43歲中國高層陳城（Chen Cheng），他在2014年協助上海電力投資馬耳他。

遇害女記者加利齊亞在2016年發現馬耳他貪污資金的流向，最終是跟中國方面有關，同時開始調查兩間懷疑用作賄賂政客的神秘企業，起初僅得知這兩間分別名為「17 Black」和「Macbridge」。記者很快便發現「17 Black」的底細，幕後是馬耳他富商芬內奇（Yorgen Fenech）控制，他2019年嘗試逃離馬耳他不果被捕，被控策劃暗殺加利齊亞，但他否認指控。

警方搜獲陳城卡片 記者發現Macbridge在港註冊

芬內奇被捕後，馬耳他警方在其寓所發現埃森哲高層陳城的卡片，芬內奇向警方供稱「Macbridge」的意思是馬耳他和中國的橋樑（Malta China Bridge）。

記者在香港查冊則發現，「Macbridge」成立時間是2014年9月30日，時間上跟上海電力投資馬耳他脗合，公司唯一董事是名叫Tang Zhaomin的女士，但背後由誰控制卻無從得知，現時其註冊亦已被註銷。雖然在網上有關唐肇敏的資料很少，但有記者根據微博資料，判斷她是陳城的外母。

涉事投資為一帶一路項目 有官員被控涉貪

而早前偵查已發現，在2015年馬耳他時任能源部長米西（Konrad Mizzi）和總理幕僚長瑟姆布里（Keith Schembri）的會計師電郵中，二人秘密持有的巴拿馬註冊公司從「17 Black」和「Macbridge」獲得200萬美元，並把兩間公司命名為「目標客戶」。

路透社將調查所得作出推論，上海電力在2014年尋求在海外投資的機會，陳城作為埃森哲高層，向上海電力提供意見，以及成為其代表參與談判，路透社形容他在這次談判發揮「核心作用」，最終上海電力以3.8億歐元投資馬耳他國有電力公司Enemalta。

馬耳他及中國領導人皆曾形容這項投資是中國「一帶一路」的重要組成部份，馬耳他政府亦相當支持這計劃，而當時代表Enemalta談判的是時任能源部長米西。報道指，米西跟時任總理幕僚長瑟姆布里一同擁有的巴拿馬註冊公司接受了「Macbridge」200萬美元款項。目前瑟姆布里正被起訴洗黑錢、偽造文書和貪腐；米西則沒有被起訴，他聲稱沒有聽說過有關公司。

馬耳他對華索資料未獲回覆 外交部稱不知悉

馬耳他官員曾經循國際刑警，嘗試向中國索取相關公司資金流向、商業活動、真正持有人等資料，但馬耳他未有官方記錄顯示，中國曾經就此回覆。報道又引述中國外交部發言人指，不知悉有關事件。而今次報道的最新發現跟加利齊亞被殺案並無直接關係，亦無證據顯示，陳城或任何中國人、中國國企或民企、或中國政府牽涉兇案。

加利齊亞任職調查記者多年，經常揭發馬耳他政壇的醜聞，例如前總理馬斯喀特（Joseph Muscat）妻子涉貪，在2017年被汽車炸彈炸死。

路透社

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