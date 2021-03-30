特朗普推出新網站 粉絲可索賀卡

美國前總統特朗普與妻子梅拉妮婭周一推出最新自家網站「45office.com」，作為與支持者繼續接觸的渠道，支持者可通過網站向特朗普或梅拉妮婭留言、邀請二人出席活動，或邀請二人為支持者寫賀卡。

特朗普的前總統辦公室周一發表聲明，宣佈推出「美國第45任總統官方網站」（the official website of the 45th President of the United States），指特朗普與梅拉妮婭會「繼續加強美國人的堅毅精神」，期望與支持者保持聯絡。

目前特朗普在Twitter等主流社交平台的賬戶仍未解封，早前亦有指特朗普將成立新的社交平台，與支持者齊齊轉投。新網站形容特朗普發動前所未見的政治運動，擊退華盛頓的政治建制，使「被遺忘的美國人」不再被遺忘，支持者可在網上填寫表格，邀請特朗普夫婦為嬰兒出生、畢業、結婚周年等向支持者寫賀卡，甚至可邀請支持者出席活動。

有份向新疆出口木漿 芬蘭企業計劃停產

多間國際品牌因關注新疆人權問題暫停採用新疆棉花，除了棉花以外，木漿產品也惹來關注。芬蘭林業產品公司斯道拉恩索（Stora Enso）此前被指其生產的木漿，會出口至一間鄰近再教育營的工廠，道拉恩索周一表示基於戰略及經濟原因，計劃停止生產木漿。

斯道拉恩索強調是基於經濟及可持續性的角度作出決定，未有確認人權是否考慮原因之一，並指停產不會影響工廠員工。

較早前有傳媒報道，芬蘭是新疆最大的化學木漿材料來源地，而斯道拉恩索有份向新疆出口木漿。這些木漿可生產成人造絲，但需經過危險的化學過程，而有關大型工廠鄰近維吾爾的再教育營。

日厚勞省23官員違規聚餐到深夜

日本政府上周日解除東京都及3個縣的緊急事態宣言，惟餐廳仍要提早在晚上9時關門。不過厚生勞動省23名職員卻被揭無視防疫措施，上周三在居酒屋喝酒聚餐到近深夜12時，厚生勞動大臣田村憲久周二為此道歉。

日本《讀賣新聞》報道，23名職員上周三在東京銀座的居酒屋，為將離職的同事舉行歡送會，結果歡送會由傍晚7時開始，直至晚上11時50分才完結，且其間參加者都沒有戴口罩，店內也沒有設立防疫膠板。

田村憲久批評聚餐背叛國民信賴，他為此由衷道歉，又指參加這場聚餐的還有課長級主管，調查將進行至31日，將懲處相關人士並調查是否有其他更多人參與。有參加聚餐的職員亦承認，知道他們的做法不當。

芬蘭廣播公司／中央社／美國《國會山莊報》

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