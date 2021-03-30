（北美通訊）為避免多達15萬名露宿者成為散播武漢肺炎的群體，美國加州政府斥資超過兩億元（美元、下同）推行露宿者安置計劃（Project Roomkey），由政府出資包下酒店，讓65歲以上﹑長期患病的露宿者暫住。但有關項目效用成疑，擁有逾6萬名露宿者的洛杉磯縣，在高峰期不足4,000間房間有人入住。

洛杉磯特約記者：張紫茵

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年3月公佈，撥款1.5億元緊急安置露宿者，其中一億元撥款到地方政府，支援安置露宿者的收容所和緊急房屋；5,000萬元用作購買旅行房車及租借酒店等，為露宿者提供過渡居所；去年11月再加碼6,200萬元支援「Project Roomkey」計劃。

美國聯邦政府緊急應變部門（Federal Emergency Management Agency）早前表示，項目75％開支由聯邦政府埋單；該部門於去年12月確認，將繼續支持項目至疫情完結。總統拜登上任後，更表示部門會負責全數開支。不過，來自聯邦的款項，未把地方政府投入的人力物力計算在內。

項目看似甚更吸引力，但數據顯示，擁有6.6萬名露宿者的洛杉磯縣，去年暑假最高峰時，僅3,774間酒店房間參與該計劃，入住人數遠遠低於當局最初訂下目標的1.5萬人。隨着酒店退出，截至今年3月初只剩下2,261間酒店房間參與，入住人數不到兩千人。

洛杉磯縣政府月初表示，已經向聯邦緊急應變部門報銷超過7,300萬元開支，但目前僅收回124萬元，龐大開支對政府財政造成沉重負擔。有關計劃將會在9月底完結，縣政府預算部門表明，不會再擴展及延長計劃，並計劃把酒店內的露宿者，安置到永久居所。

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