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美饒舌歌手推「撒旦鞋」氣囊含人血 Nike斥擅改鞋款入稟要求禁售

1小時前
Lil Nas X推出含人血的「撒旦鞋」。互聯網

運動品牌Nike早前表態棄用新疆棉後，又再捲入另一風波。美國饒舌歌手Lil Nas X與創意藝術團體MSCHF推出「撒旦鞋」（Satan Shoes），這對以Nike經典波鞋款式改造的鞋含有一滴真人血，Nike立即澄清與公司無關並提控要求禁售。

這對「人血波鞋」是以Nike「Air Max 97s」改造，每對鞋底的氣囊中含有「60毫升紅墨水和1滴人血」，血是由MSCHF員工捐出。鞋身亦有倒十字架、代表惡魔的五芒星標誌和「路加福音10:18」（Luke 10:18）字樣，該句聖經經文是「我看見撒旦從天上墜落，像閃電一樣」。

「撒旦鞋」每對售1,018美元（約7,940港元），全球限量666對，MSCHF表示周一開售當天不用一分鐘已被搶購一空。

Nike要求禁售

Nike後來向紐約東區聯邦地區法院入稟，指公司從未批准或授權製作「撒旦鞋」，要求法院禁止MSCHF出售這對波鞋，以及不准使用Nike的一剔標誌。公司批評MSCHF的行為導致市場混淆，令Nike成為被批評對象。Lil Nas X未有被Nike控告。

南達科他州長諾姆（Kristi Noem）以及其他一些保守派及宗教人士，亦批評「撒旦鞋」設計非常有問題。

英國廣播公司

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