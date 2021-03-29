緬甸抗爭者不乏攬炒派，為了恢復當地民主，主張不惜犧牲亦要重挫發動政變的軍政府，26歲的丁丁薇（音譯）是其中之一，13歲起便出來謀生幫補家計，參與罷工等於手停口停，但她無怨無悔，甚至贊成國際社會恢復全面制裁緬甸。

血腥鎮壓阻罷工

「如果我們回去工作，那就是助紂為虐，我們將活於黑暗，失去勞工權益和人權。」丁丁薇自2月已沒有開工，家庭頓失財政支柱，需靠捐助度日，但她認為值得這樣做，「我需要在短期作出犧牲，方能為下一代換取長遠的未來」。

丁丁薇所屬的緬甸製衣工人聯會（FGWM）正促請H&M和Mango等國際服裝品牌，公開向緬甸軍政府說不， 並要求他們向當地承包廠商施壓，保護參加罷工的工友。製衣業是緬甸經濟的重要命脈，佔出口約三分一，主要是銷往美國、歐洲、日本和南韓。

對於昂山素姬領導的民選政府被推翻，在緬甸採購的國際品牌大致有兩種反應：亞洲品牌多保持沉默，採取觀望態度；歐美品牌雖然比較同情罷工的工人，但譴責政變的同時，也強調會履行採購合約。事實上，絕大部份緬甸製衣廠跟國際品牌並無直屬關係，雖然統計顯示這些工廠有70%為外資擁有，但當中不少是由中資控制。

緬甸抗爭者一直批評北京在背後縱容緬軍政變，早前仰光有多間中資製衣廠被示威者縱火破壞後，緬軍便開槍屠殺至少38人。丁丁薇坦言有許多工友被軍方的血腥手段嚇怕，現在繼續罷工的人已比2月時少三分一。正在逃避緬軍追捕的FGWM主席莫桑德拉敏強調不會放棄抗爭，她說：「我不能讓這一代和下一代都活在軍方統治下，絕不能接受」。

美聯社