美國持續出現亞裔被襲擊事件，社交平台Twitter周一瘋傳一段影片，看到一名亞裔男子在紐約市地鐵內，與一名非裔男子互相毆打，但亞裔男不敵非裔男，最終被鎖喉至昏迷倒地；該名亞裔男子倒地後，非裔男子下車逃之夭夭，車廂內有不少乘客，但沒有人願意伸出援手。紐約市警局呼籲目擊者及涉案人士聯絡警方。

影片由英文媒體「Asian Dawn」在Twitter帳戶上發佈，長約一分鐘。影片附上一段文字稱，事件發生在紐約市布魯克林布什維克（Bushwick）和及貝弗-史岱文森（Bedford- Stuyvesant）之間的柯斯丘什科站(Kosciuszko St.)，一輛正開往曼哈頓方向的J線列車上。

由影片可看，開始時二人互相揮拳，附近乘客立即走避。後來，身穿黑衣的非裔男把白衣亞裔男按在位上，狂毆數十下，其間亞裔男雙手護頭，又試過握著扶手掙扎，但最終不敵非裔男，更被對方用手臂鎖住喉嚨約十餘秒至失去反應。非裔男把已失去知覺的亞裔男摔在地上，待列車到站便下車離去。

二人打鬥期間，列車內有不少乘客叫囂，或拍攝影片，但沒有人上前調解，也沒有人透露事件起因。拍攝影片的目撃者對着鏡頭表示，亞裔男曾辱罵非裔男種族歧視字眼「nixxer」。影片自周日晚上上載Twitter起，不足一天內已經有超過一百萬人次觀看。

紐約市警察局（NYPD）周一表示，沒有收到任何有關片段的報案，目前正嘗試尋找受害者，當地仇恨犯罪小組（NYPD’s Hate Crime Task Force is investigating）已介入調查，呼籲民眾如看到片段中人士，可與警方聯絡。美國國會亞裔眾議員孟昭文（Grace Meng）發出聲明，指這種「惡毒」又「懦弱」的攻擊令人不安，受害者被召毆打及鎖喉至昏迷的片段，令人不能直視，「正如我早前表示，這些針對亞裔美國人的暴力行為是不能容忍，我們要站出去譴責這些殘酷的行為。」她又指，施暴者必須被逮捕﹐為其行為負責任。

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