美國政府周一就緬甸軍方血腥鎮壓反政變示威，宣佈停止2013年與緬甸簽署的貿易與投資框架協定，直至緬甸恢復民主為止。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，美國強烈譴責緬甸軍方對平民的殘暴行為，美國決定對緬甸的關稅時，亦將考慮緬甸的勞工狀況。

戴琪指，緬軍殺害和平示威者、學生、工人、醫護人員及兒童，令國際社會發自內心地震驚，批評緬軍侵犯緬甸民主進程，破壞緬甸人民邁向民主及繁榮的努力，美方亦深切關注緬軍壓制工會及工人權益。

奧巴馬時期簽訂 賦最惠國待遇

美國前總統奧巴馬在2013年與緬甸達成貿易與投資框架協定，支持緬甸經濟改革，並為未來雙方商業活動制訂方向，奧巴馬亦把緬甸列入貿易最惠國名單。美國停止框架協定後，緬甸將從美國的貿易最惠國除名，不再在部分貨品享有免關稅優惠。

美國總統拜登周日曾指，緬甸軍警血腥鎮壓反政變示威者「令人憤慨」，說有很多人在毫無必要情況下被殺，正考慮以制裁措施回應。歐盟亦譴責緬甸針對本國人民的暴力行為在建軍節當日升級，指當日逾100人被殺，情況令人無法接受，「緬甸軍方將建軍節變成恐怖羞恥日」。

聯合國在緬甸的辦事處周一下半旗，悼念喪生的示威者，聯合國安理會周三則會召開緊急會議，討論緬甸局勢，料會聽取聯合國緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）匯報。

路透社/法新社

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