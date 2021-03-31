SpaceX火箭測試時爆炸

太空探索技術公司SpaceX試射火箭再度以爆炸告終。SpaceX周二中午在德州試射Starship原型SN11，在空中發生爆炸。

試射在德州博卡奇卡發射場進行，火箭在大霧中升空後發生爆炸，殘駭墜落在發射場及附近地面並發出巨響。

航空太空工程師英斯普魯克（John Insprucker）表示火箭「不會回來，不用等待着陸，我們似乎已經失去這隻太空船的所有資料」。行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文稱，似乎是引擎出現問題導致試飛失敗。

泰起訴阻王后車隊5人

泰國去年爆發反政府示威期間，發生示威者向路經的王后素提達車隊展示三指手勢又叫口號一幕，隨即引來當局加強打壓示威。司法部周三起訴5人，指控他們企圖暴力對待王后。

被告代表律師彭素（Poonsuk Poonsukcharoen）表示，檢方指控的罪名是暴力或企圖暴力對待王后，量刑起點是監禁16年，嚴重可判終身監禁，若行為涉及危害王室性命可處死刑。

被控的5人包括示威者蘇拉納特(Suranat Panprasert)、社運人士艾格猜（Ekachai Hongkangwan）和學運領袖汶庫恩溫（Bunkueanun Paothong）等，他們全部否認控罪及要求保釋。汶庫恩溫稱：「我並沒有暴力對待王后意圖，亦沒有嘗試這樣做，我過去幾個月一直重申這些事實」。

印尼尋回空難客機機艙紀錄儀

印尼廉航三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）客機今年1月墜毀在耶加達省千島群島海域，機上62人全部罹難。當局事隔近2個月，終在周二找到座艙語音記錄器（CVR）的記憶體，聽取所有錄音可能需時一星期。

CVR記錄飛行員與航空管制員的通話，正、副機師之間的對話、機組人員對乘客的廣播，以及駕駛艙內各種聲音，例如引擎聲和警報聲。救援人員在空難發生後數日內已找到CVR的外殼，但一直未找到記憶體。

海軍周二在海底深一米的泥下找到記憶體，印尼國家運輸安全委員會主任賈約諾（Soerjanto Tjahjono）表示需要3天至一周聽取錄音，其後會與飛行資料記錄器（Flight Data Recorder，FDR）進行配對。

根據上月的初步調查顯示，肇事客機左右引擎推力不均，導致急速翻滾並墜入海中。

路透社／英國《鏡報》／《蘋果》資料室

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