往年日本櫻花盛開的時間是4月，今年卻因為春季較以往溫暖，多地已宣佈櫻花「滿開」，即踏入櫻花開花的高峯，各地公園都有市民專程賞花。在日本各地中，上周五宣告櫻花滿開的京都，更創下1,200年來最早紀錄，美國學者認為這是反映全球暖化的重要指標。

位於日本新潟縣上越市的高田城址公園周一宣佈櫻花滿開，比4月1日開幕的當地年度盛事「觀櫻會」還要早3天，傳媒形容當天氣溫達攝氏19度，「有如4月中般溫暖」。高田城址公園有史以來最早紀錄是上年3月27日，今年則屬於有紀錄以來第二早，比平均開花日早10天。

中部的名古屋亦於周日宣佈市內東山公園及鶴舞公園的櫻花滿開，意味超過80%的櫻花已開，是當地自1953年有紀錄以來第三早，比往年平均值滿開早6天，比去年則早4天。位於名古屋附近的岐阜市及津市，分別於27日及25日滿開。

東京同樣經歷溫暖的春天，當地櫻花在3月22日宣告滿開，是有記錄以來第二早，也是1953件以來最早，加上東京都及附近3縣的緊急事態宣言早前解除，上野公園近日有不少市民賞花。

19世紀後持續提早 顯氣候變化影響

早前已有報導指，由於日本在2月氣溫比往年高，開花日子比往年早，加上當地3月亦持續異常溫暖，因此不少地方在本月底宣佈櫻花滿開，京都亦於上周五（26日）達到櫻花盛放的頂峯，打破1409年3月27日的最早紀錄。

日本大阪府立大學生態氣象學副教授青野靖之收集天皇、貴族及僧侶的文字記載後，推算出京都每年櫻花大開日子的統計數據，最早可追溯至公元812年。由青野靖之的數據可見，日本自19世紀後櫻花滿開的時間，的確有越來越早的趨勢，京都在1850年的平均開花日期大約是4月17日，現在已經接近4月5日，而與

美國哥倫比亞大學地球研究所客席副研究員庫克（Benjamin Cook）表示，「京都的櫻花記錄相當長遠，而櫻花開花對春季溫度十分敏感（通常較暖春天會較早開花），因此對氣候變化研究非常有用。」他指出這變化可能是源於氣候變化，亦有可能是過去兩世紀的城市化，引致熱島效應（heat island effect）加劇。

美國賓夕凡尼亞州立大學大氣科學系教授曼恩（Michael Mann）亦指，櫻花盛開日期等歷史資料，可作為科學家重構過往氣候的間接渠道，而在京都櫻花盛開的資料中，可見人類造成的氣候暖化屬千年未見。

美國《華盛頓郵報》/日本《中日新聞》

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