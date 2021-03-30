美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）周二要求採取更嚴措施，確保美國電訊網絡排除中國電訊設備生產商華為和中興通訊的設備，並保證以強迫勞動生產的電子設備不能進口美國。

FCC去年規定美國電訊公司換掉華為及中興通訊的設備，並動用撥出83億美元（647億港元）幫公司換機，惟電訊公司仍可自掏腰包買中國公司生產的設備。共和黨藉的卡爾呼籲堵塞漏洞。

卡爾又認為FCC可出一分力，在傷害少數族裔和宗教團體問題上向中國施壓，尤其是針對新疆維吾爾族穆斯林。他提出，FCC的設備授權規例應予更新，增加公司採購新疆器材或零件的代價，確保他們的供應鏈不倚賴強迫勞動。

FCC發言人表示，署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）早已主張改革設備授權程序，確保新網絡設備安全，樂見這個主意獲得越來越多支持。

FCC本月中旬宣佈把華為、中興、海能達、海康威視、浙江大華共五間中國通訊設備生產商列入黑名單，指它們生產的通訊器材以及提供的服務對美國國家及個人安全構成威脅。

路透社

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