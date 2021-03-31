多個國際時裝品牌因關注新疆人權問題暫停採用新疆棉花，惹來中國官方及民間抵制。路透社獨家報道一批關注宗教及社會的國際投資者，聯手就新疆問題向西方企業施壓，擔心企業為配合中國而忽視人權問題。

要求企業公開供應鏈

由超過50名投資者組成的團隊表示，正與H&M、VF Corporation、Hugo Boss和持有Zara的母公司Inditex等逾40間企業商討，要求披露更多供應鏈資訊，避免導致更多侵害人權情況出現。

代表聯盟向企業提出要求的投資者人權聯盟（Investor for Human Rights）項目主任多雷特（Anita Dorett）表示，一些企業擔心受中國社交平台和企業強烈抵制後，已從網站移除關於強迫勞動政策的字句，甚至採購更多新疆棉，為免中共政府經濟報復。

該聯盟獲總部設於紐約的跨信仰企業責任中心（Interfaith Center on Corporate Responsibility，ICCR）支持。至於投資者人權聯盟則有超過160位機構投資者和其他組織成員，目前管理的資產超過5萬億美元(約38萬億港元)。

但ICCR並不包括美國最大投資集團之一的BlackRock和先鋒集團（Vanguard），這兩間基金公司管理16萬億美元(約124萬億港元)資產，也是許多在中國面臨壓力公司的大股東。

企業疑向中國妥協更換聲明

過去一周，H&M、Burberry、Nike和Adidas等國際品牌在中國受消費者抵制，有品牌疑選擇妥協。H&M官網的關注人權頁面自上周五起，已不再提供去年就新疆情況發聲明的連結。

VF Corporation原本關於新疆的聲明亦已無法瀏覽，發言人周二僅表示公司「未有改變我們的立場、政策和做法」。Hugo Boss上周曾在中國社交網表示，將繼續採購新疆棉花，後來又改口稱該帖的聲明是未經授權發佈，強調沒有自直接供應商採購任何來自新疆的商品，公司亦不容忍強迫勞動。

路透社

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