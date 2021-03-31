美國國會今年1月發生衝擊事件，兩名在事件中受傷的國會警察控告前總統特朗普，認為他要為煽動群眾負責，是首次有涉事警員提出起訴。

國會警察布拉辛格（James Blassingame）及亨比（Sidney Hemby）向華盛頓特區聯邦法院提出起訴，兩人合共服務警隊28年，他們指特朗普「激怒、鼓勵、煽動及指示暴民衝擊國會」，令他們身心受創。

根據訴訟書內容，亨比稱被「壓向」國會大門、遭「噴化學物」及面部流血，布拉辛格則撞向一石柱，頭部和背部受傷。兩人各要求至少7.5萬美元（約58萬港元）的賠償。特朗普及國會警察均未就訴訟回應。

原告人感內疚受抑鬱症困擾

訴訟書又指布拉辛格目前受抑鬱症困擾，「嚴重的情緒傷害……持續展露出來」，「他對未能幫助同事感到內疚，他們同樣受到襲擊，但他存活下來，其他同事卻沒有」。布拉辛格亦在過程中遭到種族歧視，「他已記不起有多少次遭受種族歧視」。

美國司法部指衝擊事件導致數十名警員受傷，受害人正向多名示威者尋求刑事檢控。

民主黨加州聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）及民主黨籍眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson），早前先後入稟法院，控告特朗普及其他人士密謀煽動佔領國會。訴訟目前處於最初階段，特朗普的律師未有在庭上回應。

美國有線新聞網絡

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