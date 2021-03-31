緬甸軍警持續在各地血腥鎮壓示威，更向平民隨機開槍，多名示威者及平民周二被槍殺。有民眾因拒絕遵從軍人命令，遭軍警用槍柄毆打至死，亦有閉路電視拍到軍人無故向手無寸鐵的平民開槍。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）在社交網發佈的消息指，自軍方政變至今，平民死亡人數已增至521人。

居民拒清路障被警毆斃

軍警分別在密支那（Myitkyina）和南達貢區（South Dagon）鎮壓示威者，行動持續至午夜，多名居民被軍人槍殺，報道未有提及實際人數。反軍方示威者向傳媒The Irrawaddy稱，軍警在鎮壓中向示威者及路障投擲手榴彈等。

有護士稱一名居民遭軍人用槍柄監生毆打至死，原因是他拒絕遵從軍方指令，不肯清除示威者設置的路障。

軍方據報開槍殺害多名年輕人，17歲少年敏覺泰（Kyaw Min Htet）過去周六中槍，至周二宣佈死亡。閉路電視拍到他和兩名友人當時共騎一輛電單車，突然遭迎面開車而來的軍警開槍。軍方就聲稱少年從電單車上摔倒，頭部重傷致死。而在仰光以西的勃生鎮（Pathein），兩名平民周一被軍方槍殺，其中一人年僅15歲。

菲促緬軍停止對示威者使用致命武力

另《聯合早報》報道，菲律賓外交部周一表示，對緬軍針對民眾採取不必要和不成比例的武力「深感難以置信」，敦促緬軍停止對示威者使用致命武力。

緬甸The Irrawaddy網站／新加坡《聯合早報》／中通社

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