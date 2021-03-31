美國總統拜登周三將提出價值2萬億美元（約15.6萬億港元）的基建振興經濟綜合計劃，冀現代化美國的運輸網絡及創造職位，落實拜登競選期間提出的「重建美好未來」（Build Back Better）大計，強化實力與中國競爭。

「重建美好未來」計劃涉及包括在交通方面投入6,250億美元（約4.88萬億港元），為3.2萬公里道路及高速公路升級、修建數以千計橋樑及把用於公共交通的聯邦開支增加一倍。

計劃也包括針對抗氣候轉變，例如建造50萬個電動車充電站，取代5萬架柴油汽車及推動電動校巴的比率至20%。另外當局又會斥資1,250億美元（約1,950億港元）在退伍軍人設施等聯邦政府基建，還會動用大筆資金改善電網、供水系統和鄉郊寬頻等公共設施，以及加強培訓勞工、提升生產力和進行研發。

將企業稅由21%增至28%

「重建美好未來」計劃擬靠未來15年增加企業稅支付，拜登將會提出增加企業稅，擬將特朗普年代由35%減至21%的企業稅提高至28%。一名高級官員說：「總統正提出從根本上改革企業稅法，以促進工作職位及投資……確保大型企業支付合理的份額。」

雖然拜登承諾過其長期經濟政策不會增加國債，但加稅帶來的資金仍可能不足以支持基建計劃，令人憂慮美國終要走回頭路。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，拜登並非局限於只靠加稅取得資金，樂意聽取大眾不同的集資提議，又強調該計劃不但能現代化道路和橋樑，還為未來打造基礎建設，關乎投資在美國，「他（拜登）視他的角色為提出……一個我們如何投資美國、美國工人、我們的社區的長遠願景」。

擬增最高收入人士稅率2.6%

次階段計劃估計在本月較後時間公佈，內容包括援助窮人、給予工人有薪假期減低托兒成本和助女性投入職場等。拜登又曾透露會與州政府協商，提供全民學前教育和免費社區學院，但據報細節尚未商議，料政府會將最高收入人士的稅率由37%增至39.6%，在富人身上開刀支付這筆開支。

有官員稱，白宮高層冀望整個基建草案能在5月底陣亡將士紀念日前有重大進展，並於夏季獲國會通過。

拜登本月簽署1.9萬億美元（14.8萬億港元）振興經濟方案成為法例，表示方案將協助美國戰勝武漢肺炎和治癒經濟，方案包括動用4,000億美元（31,200億港元）一次過向每名合資格美國人派錢1,400美元（10,920港元）。

法新社／美國《紐約時報》/《華爾街日報》/《蘋果》資料室

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