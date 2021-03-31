英國哈里王子上周宣佈投身私人企業，擔任三藩市初創公司BetterUp Inc的「影響力總監」（Chief Impact Officer）。有認識哈里太太梅根的名人經紀人表示，哈里選擇這職位是為了跟上「耀眼」的梅根，需要尋找自己的名聲及身份。

36歲的哈里上周宣佈受聘於BetterUp Inc.，名人經紀人沙利特（Jonathan Shalit）指，哈里出任該職位可能是為了跟上「十分聰明、耀眼、優秀」的梅根。他說：「哈里要跟上他妻子，要尋找自己的名聲及身份，這是個開始。他不需要出名，當你是皇室成員，已經是世上最大的名人。但哈里這樣是為了有連繫。」

哈里中學畢業後在桑德赫斯特皇家軍事學院受訓，梅根則在美國西北大學（Northwestern University）畢業，之後投身演藝事業。

薪酬料達六至七位數字

BetterUp行政總裁羅比肖（Alexi Robichaux）拒絕透露哈里的薪金，而參考加州其他公司類似職位，薪酬一般有六至七位數字。該公司為企業提供員工訓練及心理健康服務，客戶包括酒店集團希爾頓（Hilton）、美國能源企業雪佛龍（Chevron）、全球最大啤酒生產商百威英博（Anheuser-Busch InBev）等。

英國《每日郵報》/《每日電訊報》/《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !