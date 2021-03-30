北韓近年把全副精力集中發展中長程導彈，務求劍指美國本土，或至少可以打到關島，戰略上幾乎沒有把南韓放在眼內。不過，平壤最近似乎改變了看法，開始正視和追趕首爾在短程戰術彈道導彈的技術優勢。

自從2017年獲美國解除限制後，南韓短程導彈的規格便突飛猛進，彈頭載重由之前的500公斤，發展到去年問世的「玄武4」導彈可裝載兩噸彈頭。末端飛行達10音速下，玄武4能夠極短時間摧毀北韓境內大部份地下軍事目標。

平壤自然視玄武4為心腹大患，上周宣佈成功試射一款改良戰術導彈時，便特別提到其「彈頭重量為2.5噸」，跟玄武4較勁的意味濃厚。這款北韓戰術導彈還能途中「低高度滑翔跳躍」變軌，增加攔截難度，但公開射程只有600公里，不及玄武4的800公里遠。

無論是兩噸抑或2.5噸載重，幾乎肯定兩韓新型戰術導彈都能攜帶核彈頭，反核組織「公開核網絡」副主任漢納姆認為「（平壤）近日連番試射似乎是想告訴南韓人，他們擁有同等、甚至是壓倒玄武4的能力」。

潛射導彈料成新競賽項目

外界估計，兩韓下一個較量項目，將是潛射彈道導彈。韓聯社曾報道，南韓計劃今年內，在水下測試射程達500公里的「玄武2B」潛射導彈；北韓據報日內亦會有一艘可搭載「北極星5」潛射導彈的新型潛艇下水。

路透社