美國一項針對武漢肺炎疫苗在現實環境中的效用研究發現，美國莫德納（Moderna）疫苗，以及德國BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）共同研發的疫苗，完成注射兩針的兩周後，感染風險大減90%，包括無症狀感染。

首劑保護力達80%

美國疾病控制及預防中心（CDC）在去年12中至本月中追蹤六個州分的3,950名醫護和前線人員，當中逾62%已完成注射兩劑疫苗，逾12%僅獲第一針，其餘989人未有打疫苗。團隊為他們每周進行病毒檢測，以查找無症狀感染者。結果發現共205人受感染，逾87%人呈病徵，近23%人求醫，兩人需住院，無人死亡。染疫者中有161人屬沒打疫苗組別，八人只打一劑疫苗，三人完成注射兩劑疫苗。

報告總結注射首劑疫苗的兩周後，保護效用已達80%，注射第二劑的兩周後效力增至90%。報告指，「傳播風險可在無症狀感染者和未出現病徵的感染者之間出現，減低這風險對醫護和前線工作人員尤其重要，因為他們經常密切接觸病人和公眾，有機會傳播病毒」。CDC總監沃倫斯基形容研究結果令人鼓舞，凸顯打疫苗的重要性。

兩款疫苗均使用信使核糖核酸（mRNA）技術，可指示細胞製造模仿武肺病毒的蛋白質，讓免疫系統有所記認，在真正受感染時攻擊病毒。兩款疫苗的藥廠早前進行的臨床研究只評估疫苗對預防發病的效用。今次研究印證了早前的研究指第一劑疫苗已有保護作用，而且可預防無症狀感染。

路透社/美國有線新聞網絡