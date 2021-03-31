中國上周以涉疆議題為由，宣佈制裁英國4個實體和9名人士，令兩國關係惡化。英國前外交官及中國問題專家彭朝思（Charles Parton）在智庫地緣戰略理事會（Council on Geostrategy）發表文章，警告若英國不改變對中國的理解，英國將面臨「外交窘境」（diplomatic doghouse）的風險，建議外交部增聘更多中國問題專家。

彭朝思研究中國、香港及台灣問題逾20年，他撰文表示習近平領導下的中共政權變得更具擴張性，中國亦把參與5G網絡基建、核能及高鐵項目視作關鍵利益，並希望透過倫敦讓中資「走出去」，以及加強人民幣使用率，而英國政客及公眾只是剛剛才對現實覺醒，並開始對中國變得強硬。

稱外交部早年削資源 具對華經驗高官不足

彭朝思指，英國官員必須審視中國透過商業及學術合作，取得英國創新發明、科學和科技的野心，但若英國對中國的策略欠缺認知，將一如去年要求調查武漢肺炎源頭後遭中國報復的澳洲般面臨外交窘境，促請政府投放更多資源推動「中國認知」，在外交部增聘更多說普通話的人及中國專家。

彭朝思表示，外交部早年曾削減普通話培訓，雖然其後已增撥資源，但欠缺擁有中國經驗的高級官員，經驗的不足難以在短期內彌補，一方面需要在內部提供更多誘因，另一方面要從外招聘人才。

英國政府強調有培養核心專家，並正為涉及對華關係的議題成立專責項目，也有投資改茄員工語文能力。一名外交部官員表示：「我們正投資及擴大目前普通話外交人員的網絡，確保帶領工作的人員，可繼續擁有有效工作所需的專業知識及語言能力。」

英國《泰晤士報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !