加拿大全國免疫諮詢委員會（NACI）前日宣佈基於安全理由，建議55歲以下人士暫停注射阿斯利康（AZ）疫苗（圖），由各省和聯邦代表組成的首席醫務官協會同日宣佈跟隨建議，指考慮到有其他藥廠供應疫苗。

誘發中風或心臟病症狀

加拿大衞生部上周已更改疫苗上的標籤提醒有關出現血栓的風險。NACI副主席迪克斯指，歐洲最新數據顯示，出現血栓的風險最高可達十萬分之一，遠高於早前估計的百萬分之一；出現血栓者大部份為55歲以下女性，死亡率高達40%；相信隨着更多發現個案和及早治療，死亡率會下降。她說：「基於潛在風險，為55歲以下成年人注射阿斯利康疫苗的好處存在重大的不確定性。」

曼尼托巴省疫苗計劃專責小組成員雷默指，罕有但極嚴重的副作用主要出現在歐洲年輕女性身上。這種罕見血栓一般在注射疫苗後的第四至20日內出現，誘發恍如中風或心臟病發症狀。

加拿大料今日將有150萬劑阿斯利康疫苗從美國運抵境內。全國至今已打約30.7萬劑該疫苗，即約11.8%人已至少注射第一針。衞生部指未有錄得血栓個案；又指會要求阿斯利康「按加拿大情況評估疫苗對不同年齡和性別人士的好處和風險」，以決定進一步行動。阿斯利康表示會與當局緊密合作。

另外，德國柏林市兩個州醫院組織Charite和Vivantes昨日都宣佈，停止為55歲以下女性注射阿斯利康疫苗，行動屬預防性質。

美聯社/路透社