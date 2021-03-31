（北美通訊）呼籲亞裔平權，但不重視香港人、新疆維吾爾人和西藏人的人權，是甚麼玩法？近期因為連續不斷有亞裔受到襲擊，全美都掀起亞裔平權潮。但三藩市上周六一場福建人反暴遊行中，部份手舉「自由維吾爾」（Free Uyghurs）和「光時」旗的示威者，卻受到排擠。當日被驅趕的香港人Diana表示，不少華裔舉辦的平權活動的背後推手都是中國領事館，試圖藉亞裔被攻擊事件來混水摸魚，將侵犯新疆、香港人權和散播病毒的公眾視線移開。

Diana表示，當日的遊行由三藩市的福建人舉辦，他們由市政廳出發遊行至市中心聯合廣場（Union Square），與另一批由唐人街出發的台山人匯合，合計上千人。而他們代表的遠東青年自由同盟則只有十多人在場。當他們展示「自由維吾爾」、「中共是真正的種族主義者」（CCP is real racist）和高舉「光復香港、時代革命」旗幟，即遭對方呼喝推撞。在警方調停下，他們改到對面馬路繼續示威。

她表示，遠東青年自由同盟過往也有派代表出席其他如菲律賓裔、越南裔等舉辦的亞裔平權活動，對他們展示爭取新疆、香港自由等標語都表示歡迎；反而華裔舉辦的活動卻容不下這些「異見聲音」，背後原因顯而易見。大會向記者解釋，驅趕遠東青年自由同盟的成員離開，是不想活動帶有「政治色彩」。但Diana認為，活動本身就是政治訴求，而出席的人都應該享有言論自由。「既然這是一場亞裔平權活動，香港人、新疆維吾爾人都是亞裔，為何他們的權利就不被尊重？不用爭取？」

Diana指出，這次舉辦活動的組織有親共背景，而活動也受到中國領事館的支持。她向《蘋果》轉發一則短訊，顯示中國領事館亦有推動這次遊行。「他們是在混淆視聽，利用前總統特朗普的『中國病毒』言論和亞裔受襲案件，故意混為一談，將自己由加害者變為受害者，故意混水摸魚，轉移外界對其散播病毒、侵犯人權、種族滅絕的視線。」

她提醒其他在美港人，在參與亞裔平權活動時，應認清舉辦組織的背景，避免受人利用，成為中共「大外宣」一部份。

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