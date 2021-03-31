國際組織「無國界記者」（Reporters Without Borders）周三發表聲明批評，壹傳媒創辦人黎智英正遭到司法折磨，並列出他面臨的7項控罪，隨時可能被判終身監禁，呼籲撤銷所有控罪及立即釋放黎智英。

聲明中指黎智英是北京在香港推行國安法後首批被起訴的香港居民之一，自去年12月至今一直被拘禁，一直被香港司法制度騷擾，正面臨7項控罪，包括勾結外國勢力、欺詐、串謀協助罪犯、兩項組織和參與未經批准集結、參與未經批准集結、煽惑他人參與未經批准集結等。

促撤銷所有控罪立即放人

無國界記者東亞辦事處主任艾瑋昂（Cedric Alviani）表示：「透過多項針對《蘋果日報》創辦人的程序，香港政府明顯尋求擊倒新聞自由象徵人物。」艾瑋昂促請撤銷所有控罪及立即釋放黎智英。

聲明亦提到香港曾經是新聞自由的堡壘，但在無國界記者公佈的全球新聞自由指數中，香港已由2002年第18位，下跌至2020年第80位。

黎智英去年12月獲無國界記者頒發「特別獎」，獎項由八九民運領袖吾爾開希頒發，其兒子黎崇恩（Sebastian）代領。

無國界記者網站

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