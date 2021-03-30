世界衞生組織周二正式公佈由專家小組撰寫的武漢肺炎源頭調查報告後，任內促成美國退出世衞的美國前國務卿蓬佩奧，周二在Twitter發文，直指報告是騙局。

蓬佩奧指報告是「中共與世衞造遙運動的延續……這解釋我為何建議我們退出世衞」。他指譚德塞與中國國家主席習近平勾結，「在關鍵時刻隱瞞病毒人傳人」，認為武漢病毒研究所「仍是最可能的病毒源頭，世衞是同謀」。

美與13盟邦促華提供完整數據

美國周二聯同英國、加拿大、日本、南韓等13個盟友發表聯合聲明，對報告姍姍來遲表示關注，指專家未獲完整的原始數據及樣本，呼籲中國讓專家全面取得那些資料。

簽署聲明的國家還包括澳洲、捷克、丹麥、愛沙尼亞、以色列、拉脫維亞、立陶宛、挪威、斯洛文尼亞。

歐盟周二表示，世衞的武漢肺炎疫情源頭調查報告只屬「有幫助的第一步」（helpful first step），仍須花更多工夫以了解疫情如何爆發及病毒如何傳人。

武漢肺炎2019年底在中國武漢爆發，今年1月14日至2月10日，17名中方專家和17名外方專家組成聯合專家組在武漢開展了為期28天的調查。報告「千呼萬喚」始公佈。

有專家小組曾表示，他們無法取得關於武肺的原始資料。美國國務卿布林肯日前接受美媒訪時，亦對專家組的調查方法和報告撰寫過程表達疑慮，原因包括「北京顯然協助撰寫報告」。

世衞總幹事譚德塞周二坦言，專家組表示在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，他對此表達關切，說：「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料。」

世衞專家組呼籲公眾要耐心，指出報告只是起步，所有有關疫情源頭的假設都不能完全排除，包括武漢病毒研究所洩毒論。

中國外交部表示，「溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作。將溯源問題政治化的行徑只會嚴重阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力，導致更多的生命損失。這同國際社會團結抗疫的願望背道而馳。」

法新社／路透社／新華社

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