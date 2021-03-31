武漢肺炎疫情令全球主題樂園訪客大減，位於日本大阪的環球影城周三迎來開業20周年，在國內疫情陰霾未散之下，基於防疫考慮，未有舉行紀念20周年的大型活動。

日本環球影城的20周年主題為「NO LIMIT！」，3月中旬已啟動美國人氣節目《芝麻街》角色人物的舞蹈表演等活動。本月18日，以任天堂人氣角色Mario為主題的新園區在疫情下兩度延期後正式開放，但由於防疫措施限制入場人數，令遊樂氣氛大減。

一名來自高槻市的31歲女遊客自環球影城開業後，已曾多次來遊玩。她表示︰「舉辦以大家熟悉的電影和遊戲為主題的活動，總是能讓我們雀躍。雖然疫情令前來的機會減少，但今後也會繼續到訪。」

2001年3月開業的日本環球影城曾被寄望振興關西經濟，但因適合兒童遊樂設施較少，開業後營業陷入低迷。直至2012年新設迎合親子的區域後，入園遊客驟增。2014年以知名電影《哈利波特》為主題的園區開放後，更是大受歡迎。

共同社

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