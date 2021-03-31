（北美通訊）移民成為香港熱門話題，協助移民港人適應外國生活的網上「自救」組織如雨後春筍。由美國港人Brian創辦的「Hong Kong Professional Network」（下稱HKPN），平台集合一班來自各行各業、在北美生活的專業人士，免費為有意前往美國、加拿大生活的香港人提供就業、升學資訊，希望授人以漁，延續香港人精神。

紐約特約記者：魯亦明

Brian向《蘋果》表示，最初成立HKPN，目的是協助香港人了解美國就業情況。自幼在美國長大的他，曾到冰島等不同國家工作，也試過在中國創業，深切體會到經驗比一切重要。因此，他動用人脈，集結到在不同行業工作的美國港人，在HKPN上分享各類工作資訊，協助新移民美加地區的港人尋找工作。

Brian說，過去不認為自己是「香港人」，但2014年雨傘運動爆發後，他對香港的政治環境感到「驚訝而失望」（shocked and disappointed）；隨着在新聞內看到越來越多遊行和示威，他發覺自己會不禁關注香港發生的事，「那時候參加了在華府舉辦的支持香港示威活動，認識了一班香港人，便忽發奇想地希望創辦一個香港人組織。」

直到2019年10月，Brian在Facebook上開設一個名為「香港人請香港人」群組，即HKPN前身。目前，成員已由最初只有十數人，增加至約1,300人。群組由單純分享美國就業資訊，演變到討論升學、投資、文化交流等話題。Brian說，群組成員不時會教授面試心目，甚至協助編寫履歷，最近又新增了YouTube頻道，定期就各類行業分享工作經驗和心得，例如日前以「香港遇上西雅圖」為題，以華盛頓州為例，分享香港學生前往美國做飛機師的發展機會。

HKPN新成員、群組內升學輔助服務搞手之一的Marco說，美國為求吸納人才，提供各類資助吸引海外人才赴美升學，有些甚至免學費，但香港學生或家長未必清楚。在加州大學修讀有機化學博士學位的他認為，香港有很多人才，但社會上可供選擇的行業太少，舉例說在香港修讀資訊科技（IT）的學生，畢業後主要集中從事系統管理工作，但系統管理所需的人力不多，香港IT人才難以在職場發展，更被戲稱為「IT狗」。相反，美國需要大量開發與研究類型人材（R&D），如果港人對IT行業有興趣，不論移民或升學，赴美必然有較廣闊就業機會。

「授人以魚不如授人以漁」，Marco表示，香港人即使身驅離散海外，仍然可以把香港人精神薪火相傳，「幫助移民海外嘅香港人建立社區，然後再幫下一批人。」Brian指，他十分敬佩香港青年，但「仔細老婆嫩」的他不敢走得太前，希望透過組織為港人提供出路「幫得就幫」。

他透露，HKPN最新成立了Telegram群組，成員會免費解答各類升學問題，「分享的經驗都是親身體會，比較『貼地』」，另外，組織亦正籌辦升學輔助服務，甚至英語補習班等。

HKPN Facebook群組：https://www.facebook.com/groups/hkpnfb/

HKPN YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/HongKongProfessionalNetwork/videos

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