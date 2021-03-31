（北美通訊）三藩市日落區一間由華人經營的日式拉麵店，上周五再遭竊匪光顧，是麵店在一年內的第三次。竊匪的犯案手法和過程，與同區另一間麵包店兩星期前的遭遇相似。麵店老闆說，店舖被爆竊已經成為這區的常態。

被爆竊的麵店是位於第9大道的牛太郎拉麵（Ushi Taro Ramen）。根據閉路電視畫面，竊匪從氣窗爬入店內，先環顧四周，證實無人後打開收銀機拿走所有現金，以及櫃檯上的所有電子設備。麵店老闆朱先生（Ken Zhu）表示，經點算過，這次共損失四部iPad、一些生意往來的支票以及收銀機內的現金，共約幾千美元。

朱先生表示，在第一次遇到爆竊後，他已即時在店內加裝閉路電視，但難以阻嚇竊匪。「這些是越來越常見。其他地方也同樣經歷多次爆竊。可能已經成為常態。」

幾個街區以外，位於歐文街（Irving Street）的菠蘿王麵包店（Pineapple King Bakery）也在上周遭遇爆竊。匪徒犯案手法，與拉麵店如出一轍；都是其中一人經氣窗爬入店內，取得財物後交由店外的同黨取走。

朱先生表示，在疫情下再接二連三被劫，對他們這些小店來說是百上加斤。他說現時的生意只剩下疫情爆發前的一半，他只能負擔起一名員工，加上他和妻子，才能勉強經營。但若情況持續，只能結業。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !