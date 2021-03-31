曾演出日本真人騷節目《雙層公寓》的女摔角手木村花，因不堪網絡欺凌去年5月輕生，終年22歲。木村花死後，一名居於大阪的20多歲男子被警方以涉嫌侮辱罪名起訴，檢察官表示被告遭罰款9000日圓（約632港元）。

案情指被告在木村花的社交賬戶多次匿名留言，侮辱木村花「妳沒有活的價值」、「何時去死」等。警方透露男子在木村花死後，意識到自己犯下不可原諒的罪行，曾發訊息向木村花家人謝罪。

男子被判罰後引來網民不滿，認為判罰太輕。日本法例有一條更嚴重的「誹謗罪」，若罪成最高可罰款50萬日圓（3.5萬港元）。

木村花的慘劇喚起國內關注網絡欺凌問題，她生前慘被網民攻擊，因為在節目中與男拍檔小林快發生爭執。她去年參演《雙層公寓》後兩個月內，社交賬號出現逾300則惡毒誹謗留言，事件亦令人懷疑幕後製作人員為求節目效果，教唆木村花痛罵拍檔，要把她塑造成惡女。小林快亦在社交網上直認節目經過剪輯，實際情況並非如出街畫面般嚴重。

負責節目製作的富士電視台被指是害死木村花的罪魁禍首，電視台後來宣佈結束《雙層公寓》節目。

日本放送倫理組織（BPO）廣播人權委員會周二就事件作評論，指節目「廣播倫理道德上存在問題，但不能說是侵害人權」。木村花的44歲母親木村響子對BPO的評論不滿，「感到心痛及遺憾」，並在社交網絡留言「誹謗中傷的人、富士電視台、製作公司，我認為並非單單一方引致的理由，希望各方的罪孽也要償還」。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

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