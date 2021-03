(北美通訊)澳洲戰略政策研究所(ASPI)周二發表研究報告,發現中國官媒及外交人員,近年大幅增加使用海外社交媒體平台如Twitter和Facebook,企圖扭轉國際社會對中共在新疆打壓維吾爾族、種族滅絕的論述。中共使用海外平台「大外宣」的頻率,在去年大幅增加近80%,並在Facebook獲得超過1,000萬個讚好。

報告指由2018年開始,中國官媒開始透過Twitter等外國社交平台,企圖扭轉國際社會對中共的論述,帖文數目一直增加。2019年,中國官媒及外交人員平均每月會在Twitter發表大約280條涉及新疆議題帖文;去年,同類帖文的每月平均數目已增加至接近500條。

中國官媒及外交人員亦使用Facebook講述新疆情況,帖文提及新疆的次數和增加趨勢,與Twitter大致相若。報告指,在Facebook上有關新疆最受歡迎的帖文,很多都出自中國官媒,例如《環球時報》在2020年1月分享一段影片,內容講述一名維吾爾男子「從職業培訓中心畢業」,之後在當地經營中英文語言教育生意,獲得接近兩萬個讚好。

研究所分析,去年在Facebook發表新疆有關帖文、獲得最多讚好的專頁,頭6位分別是央視旗下英文頻道「中國環球電視網」(CGTN)、《人民日報》、新華社文化旅遊版(Xinhua Culture&Travel) 、新華社(China Xinhua News)、《環球時報》及《中國日報》(China Daily),它們均隸屬中國政府,去年合共獲得超過1,000萬個讚好。

其中,「CGTN」的Facebook專頁有超過1.15億人追蹤,人數比美國樂壇天后Rihanna的Facebook專頁、約9,600萬人追蹤為多。報告指出,「CGTN」連續三年在Facebook發表最多有關新疆的帖文,去年共獲得578.7萬個讚好。

研究所亦有點算去年在Twitter發放有關新疆情況的帖文,結果發現,時任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)獲得最多讚好,達37.3萬個,遠遠拋離排第二名的新華社文化旅遊版。蓬佩奧於今年一月離任前宣佈,美國把中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的行為,定義為種族滅絕行為。

有份撰寫報告的ASPI高級分析員韋利斯(Jacob Wallis)向《華爾街日報》表示,中國搶攻Twitter及Facebook陣地,目的是重塑外界對新疆的論述,並散播新疆集中營只是「職業培訓中心」的說法,同時批鬥批評中國的聲音,以塑造美中兩國在道德上對等的觀感(perception of moral equivalency between China and the U.S.)。早前。中國外交部發言人華春瑩以美國黑奴採棉花,襯托新疆棉爭議,便是其中一個例子。

德國智庫組織馬歇爾基金會(German Marshall Fund)高級研究員奧爾堡(Mareike Ohlberg)表示,帖文獲讚好的數目可以偽造出來,故很難衡量北京「社交媒體戰」的真實成效,但指北京在海外社交媒體已增加曝光率,為支持北京陣營製造話題,用以對抗美國,因此不能低估其影響力。

Twitter和Facebook均有份資助ASPI進行各項研究。Twitter發言人表示,公司已按ASPI發表的報告進行調查,暫停多個進行不實行為的帳戶;Facebook發言人則表示,公司會繼續在有關議題上作盡職審查(due diligence )。

