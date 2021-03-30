（北美通訊）澳洲戰略政策研究所（ASPI）周二發表研究報告，發現中國官媒及外交人員，近年大幅增加使用海外社交媒體平台如Twitter和Facebook，企圖扭轉國際社會對中共在新疆打壓維吾爾族、種族滅絕的論述。中共使用海外平台「大外宣」的頻率，在去年大幅增加近80%，並在Facebook獲得超過1,000萬個讚好。

報告指由2018年開始，中國官媒開始透過Twitter等外國社交平台，企圖扭轉國際社會對中共的論述，帖文數目一直增加。2019年，中國官媒及外交人員平均每月會在Twitter發表大約280條涉及新疆議題帖文；去年，同類帖文的每月平均數目已增加至接近500條。

中國官媒及外交人員亦使用Facebook講述新疆情況，帖文提及新疆的次數和增加趨勢，與Twitter大致相若。報告指，在Facebook上有關新疆最受歡迎的帖文，很多都出自中國官媒，例如《環球時報》在2020年1月分享一段影片，內容講述一名維吾爾男子「從職業培訓中心畢業」，之後在當地經營中英文語言教育生意，獲得接近兩萬個讚好。

研究所分析，去年在Facebook發表新疆有關帖文、獲得最多讚好的專頁，頭6位分別是央視旗下英文頻道「中國環球電視網」（CGTN）、《人民日報》、新華社文化旅遊版（Xinhua Culture&Travel） 、新華社（China Xinhua News）、《環球時報》及《中國日報》（China Daily），它們均隸屬中國政府，去年合共獲得超過1,000萬個讚好。

其中，「CGTN」的Facebook專頁有超過1.15億人追蹤，人數比美國樂壇天后Rihanna的Facebook專頁、約9,600萬人追蹤為多。報告指出，「CGTN」連續三年在Facebook發表最多有關新疆的帖文，去年共獲得578.7萬個讚好。

研究所亦有點算去年在Twitter發放有關新疆情況的帖文，結果發現，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）獲得最多讚好，達37.3萬個，遠遠拋離排第二名的新華社文化旅遊版。蓬佩奧於今年一月離任前宣佈，美國把中國打壓新疆維吾爾族與其他少數民族的行為，定義為種族滅絕行為。

有份撰寫報告的ASPI高級分析員韋利斯（Jacob Wallis）向《華爾街日報》表示，中國搶攻Twitter及Facebook陣地，目的是重塑外界對新疆的論述，並散播新疆集中營只是「職業培訓中心」的說法，同時批鬥批評中國的聲音，以塑造美中兩國在道德上對等的觀感（perception of moral equivalency between China and the U.S.）。早前。中國外交部發言人華春瑩以美國黑奴採棉花，襯托新疆棉爭議，便是其中一個例子。

德國智庫組織馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究員奧爾堡（Mareike Ohlberg）表示，帖文獲讚好的數目可以偽造出來，故很難衡量北京「社交媒體戰」的真實成效，但指北京在海外社交媒體已增加曝光率，為支持北京陣營製造話題，用以對抗美國，因此不能低估其影響力。

Twitter和Facebook均有份資助ASPI進行各項研究。Twitter發言人表示，公司已按ASPI發表的報告進行調查，暫停多個進行不實行為的帳戶；Facebook發言人則表示，公司會繼續在有關議題上作盡職審查（due diligence ）。

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