繼加拿大之後，德國周二也對阿斯利康疫苗接種者設年齡限制。

德國總理默克爾與16州達成共識，一致遵從獨立疫苗委員會建議，並因應疫苗引致罕見血栓的報告，決定只限60歲或以上人士接種阿斯利康疫苗。

66歲的默克爾表示，輪到她時，她會接種阿斯利康疫苗。

西班牙周二宣佈放寬年齡限制，讓65歲以上人士接種阿斯利康疫苗。西班牙一直只限55至65歲人士接種該種疫苗。

加拿大全國免疫諮詢委員會（NACI）周一宣佈基於安全理由，建議55歲以下人士暫停注射阿斯利康疫苗，由各省和聯邦代表組成的首席醫務官協會同日宣佈跟隨建議，指考慮到有其他藥廠供應疫苗。NACI副主席迪克斯指，歐洲最新數據顯示，出現血栓的風險最高可達十萬分之一，遠高於早前估計的百萬分之一，而出現血栓者大部份為55歲以下女性，死亡率高達40%。

德新社／法新社

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