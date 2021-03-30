北韓上周試射兩枚導彈，遭美韓等猛烈抨擊。北韓領袖金正恩胞妹金與正昨指，南韓總統文在寅的回應同美方如出一轍，斥他是「美國養的鸚鵡」，又轟對方對導彈的態度持雙重標準，「毫無邏輯、厚顏無恥」。

文在寅上周五發表演說，回應北韓試射導彈，形容任何不利對話氣氛的行動都「不理想」。金與正以勞動黨宣傳煽動部副部長名義發表講話反擊，痛斥說：「兩韓同樣在國防研究所展開彈道導彈測試，但他們主張其目的是為朝鮮半島和平及重啟朝韓對話；我們做的卻被指令南韓民眾憂慮，為營造對話氣氛帶來不利影響，其厚顏無恥的說法令人震驚。」

「與美流氓主張一模一樣」

金與正指：「南韓這種不符合邏輯及厚面皮的行為，把我們的自衞權說成是違反聯合國決議及威脅國際社會，跟美國的流氓主張是多一分不多、少一分不少，簡直是一模一樣。」她問道：「這該說是自相矛盾或是作繭自縛呢？」之後更直線抽擊文在寅：「他不可因被『稱讚』為美國養的鸚鵡，而應感到遺憾。」

拜登無意與金正恩會談

分析指，金與正在聲明中使用粗魯措辭，反映朝方無意與任期時間所剩不多的文在寅政府改善關係。南韓統一部對她的言論表示強烈遺憾，強調任何情況下雙方都要互相遵守最基本禮儀。

此聲明有兩項值得留意的事項：內文稱「新型戰術制導導彈」為彈道導彈，等同承認違反聯合國禁止試射彈道導彈的決議；金與正的頭銜改為「宣傳煽動部副部長」，反映今年1月被降職後，她所屬部門可能由原先的組織指導部調至宣傳煽動部。

另一方面，白宮發言人普薩基表示，拜登無意與金正恩舉行面對面會談。華府更擬在聯合國作進一步行動，但駐聯合國大使托馬斯·格林菲爾德未有透露詳情。白宮國安顧問沙利文亦將與南韓國家安保室室長徐薰、日本國家安全保障局長北村滋，在華盛頓討論北韓問題。

北韓再有異動，專家指衛星圖片顯示，停泊在新浦造船廠附近碼頭的浮船塢已被移至潛艇下水設施旁，估計朝方或安排能夠發射新型潛射彈道導彈（SLBM）的新造潛艇下水，或是為了應對美日韓會談所作的舉措。金正恩前年曾到訪造船廠，參觀改造的1,800噸羅密歐級潛艇，又在1月的閱兵公開疑似「北極星-5」新型潛射彈道導彈。

韓聯社/南韓《中央日報》