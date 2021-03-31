美國總統拜登之子亨特（Hunter Biden）去年捲入「電郵門」醜聞，被爆出連串私人電郵顯示與中國、烏克蘭關係過從甚密。亨特最新的回憶錄將於下周二出版，他在書中為曾任職烏克蘭天然氣公司Burisma董事辯護，強調自己沒有做不道德的事情，但坦言如果有機會，他不會再出任這職位。

攻擊不是針對我而是要傷害父親

亨特在回憶錄寫道：「我沒有做不道德的事情，沒有因做錯事被控。在目前的政治氣候，無論我是否出任職位，我不認為有甚麼分別，我都是會被攻擊。我相信在現時的氣候，我做了甚麼、沒有做甚麼並不重要，這些攻擊本不是針對我，而是要傷害我的父親。」

前總統特朗普去年陷入「通烏門」醜聞，他被指濫用職權，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，施壓要對方為他搜集大選對手拜登的黑材料，調查自2014年起在烏克蘭能源公司Burisma出任董事的亨特。特朗普多次指控亨特擔任Burisma董事期間涉及不當行為，其後他面臨彈劾調查。

亨特寫道他唯一的誤判是2014年加入Burisma時，沒想到特朗普會當上總統，「現在知道了這一切：不，我不會再做了。我不會出任Burisma董事。特朗普要找其他方法分散人們注意他那些會被彈劾的行為」。

另外，回憶錄也提及他如何戰勝酗酒與吸毒問題，及其兄長博拜登（Beau Biden）之死。出版商Gallery Books說，內容主要是亨特回顧「由沉溺物質生活到迂迴醒覺之路」。

美國司法部仍積極調查亨特

司法部自2018年起調查亨特的財務狀況，包括他與中國的生意往來。霍士新聞月初引述消息人士指，司法部對亨特的調查仍然「積極進行中」，而特拉華州聯邦檢察官辦公室亦「認真對待」此案。

亨特去年捲入「電郵門」醜聞

去年美國大選期間，傳媒爆出亨特連串私人電郵，在2014年4月拜登乃是美國副總統時，他出訪烏克蘭並與烏時任總理亞采紐克（Arseny Yatsenyuk）舉行聯合記者會。

亨特的電郵紀錄顯示，在記者會舉行前一星期，亨特與Burisma就出任董事一職的薪金談判，索取每月2.5萬美元薪酬。亨特要求Burisma在父親拜登宣佈外訪前定好條件，電郵中以「我的人」（my guys）為代號稱呼父親。亨特最終在2019年4月離開Burisma董事局，消息指其每月薪酬高達5萬美元。

另外，美國霍士新聞去年報道，根據一份日期為2017年1月16日的備忘錄，詳細地列出了亨特在2013年至2015年的稅收收入。其中亨特沒向美國稅務局申報在2014年時，任職Burisma董事收取的約40萬美元（約312萬港元）收入，這筆款項事隔6年，仍然未申報和納稅。

美聯社／《蘋果》資料室

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