中國新疆人權問題逐漸受到國際關注，雜誌《經濟學人》刊出「各國會杯葛中國2022年奧運會嗎？」為題的報道，闡述中國對新疆維吾爾族的迫害，又指除制裁中國官員外，各國或藉杯葛中國主辦的2022冬奧施壓。報道指中國近年不斷在國際樹敵，對香港的箝制以及對全球自由的挑戰已激怒各國。

文章提到2015年國際奧委會（IOC）決定讓北京主辦2022年冬奧時，已有批評炮轟中國的人權紀錄不佳，不過當年中國申辦的對手只有另一個獨裁國家哈薩克，民主國家如挪威已中途退出。當時很少人料到中國會於2年內在新疆建勞改營，僅因信仰與文化而監禁100多萬名維吾爾人。

文章指西方罕見合作就中國人權紀錄施壓

報道指自中國獲得冬奧主辦權後，西方對中國的態度已強硬很多，今年1月美國將中國對新疆的打壓稱為「種族滅絕」，本月22日，美、英、加連同歐盟宣佈對涉新疆事務的中國官員實施制裁，文章形容此為「西方國家罕見合作並就中國人權紀錄施壓」。

在1980年蘇聯舉辦奧運時，美國等曾拒絕派運動員參賽抵制，抗議蘇聯入侵阿富汗，不過目前似乎還沒有國家拒絕派運動員參加2022年冬奧。此外雖然美國、加拿大和歐洲曾呼籲改在其他地方舉行冬奧，但國際奧委會堅持讓中國舉辦，認為「體育歸體育，政治歸政治」，也沒有動搖企業贊助商。

北京冬奧或被貼上「種族滅絕奧運」標籤

不過報道指隨奧運開幕日漸近，抵制的呼聲越來越高，並重提2008年北京奧運時，因中國支持的蘇丹在達佛（Darfur）展開大規模屠殺，有社運分子稱其為「種族滅絕奧運會」抗議，而北京冬奧也有可能被貼上「種族滅絕奧運」標籤。

報道估計部份國家領袖及運動員會抗拒參與中國冬奧，雖然美國總統拜登尚未表態，但他或其他美國高層官員出席的機會不高，因美國已定調中國在新疆進行「種族滅絕」。

贊助北京冬奧的企業所面臨的壓力亦越來越大。世界維吾爾代表大會倡議主管茱莫泰（Zumretay Arkin）表示，組織正逐一接觸這些企業，若有必要將「公開點名」它們。國際奧委會主要贊助商包括Airbnb、可口可樂、三星、Visa等。

Airbnb在2019年11月簽署贊助協定，當時有關新疆勞改營的消息已廣為人知，代表西藏、維吾爾族等超過190個相關人權團體組成的聯盟曾發表聯署信，要求Airbnb取消贊助。《經濟學人》指Airbnb未有直接回應聯署一事，發言人重提1月發表的聲明指，中國部份業主拒絕少數民族的客人租住，做法屬歧視、違反公司政策，會被移除賬戶。

另外，在2019年12月簽署成為北京冬奧「官方朱古力」的Snickers母公司瑪氏食品也收到類似信件，但沒有評論事件。可口可樂和Visa 目前不回應相關議題。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）曾指奧委會並非「超級世界政權」，不能解決北京冬奧的政治議題，呼籲不要抵制北京冬奧，認為這只是懲罰運動員，更指當年莫斯科奧運後，蘇聯繼續入侵阿富汗長達8年。關注人士擔心2022冬奧會步上2008北京奧運的後塵，成為中國對外展示力量的「舞台」。

文章最後提到中國日漸增加自信的同時，亦一直樹立新敵人。中國以涉間諜罪起訴2名加拿大人，報復孟晚舟在加拿大被捕，又與澳洲展開貿易戰，最近因新疆議題受制裁後亦反制裁歐洲官員，「如果杯葛冬奧的運動能夠持續，也有很大部份原因，是中國自己對海外的行為以及對內的打壓有份推動」。

英國《經濟學人》／中央社

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