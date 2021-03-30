中國外長王毅上周與伊朗總統魯哈尼會面，並與伊朗外長簽署中伊25年合作協議。《華爾街日報》編輯部發表評論認為，中伊協議是幫助伊朗擺脫美國的制裁和孤立，伊朗從中取得經濟收入，中國則可加強在中東的影響力。

中伊簽署25年的戰略夥伴協議，中國將投資伊朗包括核電，港口及石油與天然氣開發等多個項目，中國則可換來穩定的石油供應。隨着中國將轉讓某些軍事技術，兩國也可加強國防合作。

評論指協議可助伊朗擺脫美國制裁，資金湧入將減輕國家經濟壓力，伊朗擁有一個石油出口的長期買家，從中得到外匯收入將可資助伊朗革命衞隊發展，以及位於也門、敘利亞和伊拉克的代理人勢力。

另外協議加強中國在中東的影響力，中國一直利用經濟誘因拉攏沙地阿拉伯及海灣國家，隨美國減少對中東石油的依賴，這些出口商需找尋新買家，轉而投向中國市場，繼而打擊美國在波斯灣的影響力。

挑戰美國經濟和安全利益

《華爾街日報》認為若這些區域性對手有更大影響力，可能會在全球範圍合作，破壞美國的經濟和安全利益。例如伊朗及俄羅斯介入敘利亞問題、中俄協助北韓避過聯合國制裁、中俄支持委內瑞拉政權等。

分析續指拜登及其團隊希望重建「基於規則」的國際秩序，但這些只是幻想，這些區域性對手的崛起已打破既有秩序，在國際間提升影響力。國際社會當前現在面臨更多挑戰——北韓再次試射彈道導彈、中國加強對台灣的威脅、伊朗違反核協議、俄羅斯繼續抵抗美國，評論指若拜登希望重建基於規則的國際秩序，美國及其盟友需要行動，並放棄對對手的幻想。

美國《華爾街日報》

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