【亡羊補牢】武漢肺炎疫情肆虐全球一年多，奪去280萬人性命，世界各國猝不及防，社會與經濟受到重大破壞；即使疫苗面世為抗疫帶來曙光，但疫苗分配、囤積等問題又掀爭拗。20多位政府與國際組織領袖，經此一「疫」痛定思痛，倡議制訂國際條約，一旦再爆發公衞緊急事故，全球將可更妥善應對。

因應未來會出現的疫情而擬訂國際條約的想法，由歐洲理事會主席米歇爾去年在國際會議提出，如今獲五大洲23國領袖與世衞（WHO）總幹事譚德塞支持。他們聯署發表的文章，昨日刊登於多國主要報章。

如二戰後合作重建與復蘇

文章指出，武漢肺炎疫情堪稱二戰後全球面對的最艱巨挑戰；正如上世紀第二次世界大戰後，國際曾合作應對重建與復蘇的挑戰，對付大流行病，也必須國際攜手對付，尤其是武肺疫潮已向世人證明「人人都安全之前，沒有人會安全」。

文章認為，新一場大流行病或公衞危機，必然會出現，問題「不是會否，而是何時」，因此全球應要吸取武肺疫潮教訓，未雨綢繆。「未來將會有其他大流行病、其他重大公衞緊急事故。沒有單一政府或多國組織能夠獨自應對那樣的威脅。因此我們深信各國該攜手制訂一份新的國際條約，針對未來爆發大流行病擬訂準備與應對措施。」

文章指出，國際條約的主旨，是要加強全球出現大流行病後的復原力，在警示機制和數據分享，以及協助追蹤大流行病爆發威脅的研究，「大大加強國際合作」，同時確保各國在大流行病出現時，公平取得疫苗、藥物、個人防護裝備等和診斷資訊。

「我們必須並肩一起，緊密合作，為預測、預防、偵測、評估和有效應對疫情，做更好的準備。」文章指出，武肺疫情之所以會大流行，是「利用了我們的弱點和分歧」。世人該認清人類與動物以至地球的健康是息息相關唇齒相依，因此世界各國該要分擔責任、保持透明和合作。「作為國家與國際組織的領袖，我們有責任確保世人吸取武漢肺炎疫情的教訓。」

美揚言擔當推廣疫苗「領袖」

有份聯合發表文章的領袖，來自歐洲12國（英國、德國、法國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、挪威、希臘、烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞）、非洲五國（南非、盧旺達、肯雅、突尼斯、塞內加爾）、中南美三國（智利、哥斯達黎加、千里達）、亞洲的南韓和印尼，以及大洋洲斐濟。

美國、中國、俄羅斯、日本、加拿大、澳洲等國家都未表示支持。

主張「美國回來了」、美國要重回「國際合作」模式的拜登政府，其國務卿布林肯前日則宣稱，美國將會成為接種武肺疫苗的「領袖」，揚言「美國所有人全部接種後，我們將可在世界各地做更多推廣接種的工作」。

法新社/路透社