美國總統拜登夫婦其中一隻德國牧羊犬「少校」（Major）早前因咬人，被送回拜登位於特拉華州的住所接受訓練。不過「少校」返回白宮後仍未適應新環境，周一（29日）再度咬傷另一名白宮職員。

報道指，3歲的「少校」於周一下午約5時，在白宮南草坪（South Lawn）散步時，咬傷一名美國國家公園管理局（National Park Service）職員。該名職員當時正在工作，遇襲後需立即停止工作，由白宮醫療人員治療。

白宮︰「少校」未適應新環境

第一夫人吉爾（Jill Biden）發言人拉羅沙（Michael LaRosa）周二透露，「少校」仍在適應新環境，指「少校」散步時咬人，涉事職員因未有戒備受傷，康復後已重返工作崗位。

「少校」本月曾攻擊一名白宮安全人員，跟另一隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）一同送回拜登位於特拉華州的住所。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，「少校」上周於特拉華州接受訓練後已返回白宮。詎料事隔一周，再度第二次傷人事件。

美國有線新聞網絡

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