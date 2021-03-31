意大利國家憲兵周三表示，在首都羅馬拘捕了一名俄羅斯軍官及一名意大利海軍上尉，他們涉嫌從事間諜活動。意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）周三宣佈，驅逐兩名俄羅斯官員離境。

國家憲兵在聲明中指，涉事兩人在當地時間周二晚會面，「憲兵介入二人的秘密會面，當時意大利官員交出文件，以換取一筆款項。兩人被控涉及間諜及國家安全的嚴重罪行」。憲兵指「意大利官員已被拘留，而外國官員則因其外交人員身份，目前仍在考慮（如何處理）」。

出售情報包括北約文件

聲明又指意大利情報部門在軍方協助下進行了長時間調查，然後由羅馬檢察官下令逮捕。涉事的海軍上尉是意大利海軍一艘護衞艦的艦長，而俄羅斯軍官則是駐羅馬大使館的官員，但憲兵未有公開其身份。意大利通訊社ANSA報道，艦長交給俄國軍官的文件包含北約文件在內，令人憂慮會否對北約其他成員國構在潛在安全隱患。

意大利外長迪馬約在拘捕事件後公佈，已傳召俄羅斯大使拉佐夫（Sergey Razov），以及「立即驅逐涉及這宗極其嚴重事件的兩名俄羅斯官員」。克里姆林宮周三表示，即使有俄國軍官被捕，希望意俄兩國關係可以保持正面及建立聯繫，但未有提及有關拘捕的原因及情況。俄新社報道，俄國駐意大利大使館表示正調查事件。

近數月俄羅斯多次被指在歐洲多國家從事間諜活動，本月保加利亞便以疑涉間諜活動為由驅逐俄羅斯官員離境，去年12月荷蘭亦作出類似驅逐行動。

路透社／法新社

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