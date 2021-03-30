（北美通訊）美國紐約巿再發生亞裔遇襲事件。一名65歲亞裔女子在光天化日下，遭人連翻出腳，踢倒在街上。她的頭部受到重擊，事後被送往紐約大學朗格尼醫院（NYU Langone Hospital）治療，證實盤骨骨折，目前情況穩定。

警方仇恨案小組已介入調查，並懸紅2,500美元通緝疑犯。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）表示事件令人震驚和厭惡，承認針對亞裔的暴力事件正在紐約州及全美國蔓延，必須予以制止，「不論何時何地，當我們見到這些行為時，我們必須團結一致發聲，譴責這些暴力和仇恨事件。」

事發於周一早上11時40分。警方表示，遇襲婦人正前往教會，途經曼克頓第43街與第9大道交界時，遭迎面而來的男子一腳踢向胸部，之後倒地。施襲男子沒有停止暴行，連出三腳踩向婦人頭部，呼喝道「X你，你不屬於這裏。（F–k you, you don’t belong here.）」之後跨過傷者身軀離開。

警方公佈的閉路電視片段顯示，案發街道上一棟高級公寓大廈大堂內，有送貨員目睹整個過程，但沒有介入事件；大廈內兩名保安員，更在事後關上大門，沒有對傷者伸出援手。事件引起公憤，網民紛紛向大廈物業管理公司The Brodsky Organization投訴。

The Brodsky Organization周二表示，對所有形式的歧視、種族主義、仇外主義，以及對亞裔美國社區的暴力行為，予以強烈譴責，目前已把涉案員工停職，公司將與工會一同調查事件。至於目睹施襲過程的送貨員，公司表示仍在核實其身份。

武漢肺炎全球大流行已超過一年，針對亞裔的襲擊個案同步飆升。紐約市警察局（NPYD）表示，當局在2019年只接獲兩宗針對亞裔的仇恨襲擊案件，去年數字已增加至28宗，增幅達13倍。

近日紐約市針對亞裔的襲擊明顯增加。 上周五，一名65歲亞裔女子在曼克頓中城（Midtown）遭人揮動硬物，呼喝「滾開」；上周六，一名37歲亞裔女子在曼克頓一個地鐵站內，遭人拳打面部，呼喝「滾回你的國家」。到本周一，一段亞裔男子在地鐵車廂內遭毆打、鎖喉至昏迷的影片，也在網上瘋傳。

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